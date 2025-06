Nowość w iOS 26 ułatwi naprawę poważnie popsutego iPhone’a

Wraz z iOS 26 użytkownicy iPhone’ów zyskają dostęp do nowego asystenta, który ułatwi przywrócenie systemu do życia. Nie będzie do tego potrzebny komputer.

Asystent odzyskiwania w iOS 26

Apple udostępniło drugą deweloperską betę iOS 26, która wprowadza zestaw zmian, a także nowe rozwiązanie mające w założeniach ułatwić naprawę iPhone’a. Chodzi o asystenta odzyskiwania systemu. Ma on działać bez konieczności sięgania po Maca czy komputer z Windowsem.

Po co w ogóle taki asystent? Otóż zdarza się, że oprogramowanie iPhone’a ulegnie poważnemu uszkodzeniu, które utrudnia lub nawet uniemożliwia poprawne uruchomienie smartfona. Dotychczas użytkownicy w takiej sytuacji mieli do wyboru oddanie sprzętu do serwisu lub skorzystanie z komputera, aby przeprowadzić proces odzyskiwania. Ponadto w iPhone’ach 16 pojawiła się opcja odzyskiwania przy użyciu drugiego iPhone’a lub iPada.

Natomiast wraz z iOS 26 zadebiutuje wspomniany asystent odzyskiwania. Apple nie zdradza jeszcze zbyt wielu szczegółów, ale z oficjalnego opisu możemy dowiedzieć się, że jest to nowe narzędzie, które wkroczy do pracy podczas problemów z poprawnym uruchomieniem iPhone’a. Jego zadaniem będzie znalezienie i usunięcie usterek.

Opis opublikowany przez firmę Tima Cooka nie zdradza zbyt wielu szczegółów, ale obecnie na popularności zyskują dwa pomysły. Według tego pierwszego funkcja nie będzie wymagać jakiekolwiek dodatkowego urządzenia, co oznacza, że iPhone powinien poradzić sobie sam z eliminacją problemów. Z kolei drugi pomysł to rozszerzenie dostępności funkcji odzyskiwania przy użyciu drugiego iPhone’a lub iPada – możliwe, że docelowo na wszystkie urządzenia z iOS 26.

Wypada dodać, że asystent odzyskiwania zawita również na tablety Apple, które dostaną aktualizację do iPadOS 26. Na dalsze szczegóły musimy jednak poczekać.

Co jeszcze nowego w iOS 26 beta 2?

Wśród ciekawszych zmian, które Apple wprowadziło w drugiej deweloperskiej becie iOS 26, wypada przede wszystkim wymienić delikatne przeprojektowanie Centrum sterowania. Firma Tima Cooka dodała tylko wyraźniejszy efekt rozmycia tła, ale wreszcie całość stała się bardziej czytelna – niewielka zmiana, ale zdecydowanie odczuwalna.

Centrum sterowania w pierwszej i drugiej wersji beta iOS 26 (źródło: AppleInsider)

Do tego dochodzi m.in. niebieska plakietka przy ikonie aplikacji Wiadomości w przypadku wiadomości od nieznajomych, wizualne usprawnienia w Safari czy odświeżona wersja dzwonka Reflection. Ulepszenia dotyczą też implementacji ChatGPT w iOS 26, a także wprowadzono szereg mniejszych poprawek.