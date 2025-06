Amazfit Balance 2 i nietypowa opaska debiutują w Polsce. Ile kosztują?

Do polskiej oferty producenta dołącza Amazfit Balance 2 i opaska Amazfit Helio Strap. Oba urządzenia powinny spodobać się osobom aktywnym fizycznie.

Amazfit Balance 2 – propozycja dla miłośników sportu

Premiera Amazfit Balance 2 odbyła się w połowie maja, a teraz smartwatch wprowadzany jest na polski rynek. Na wstępie wypada zaznaczyć, że mamy do czynienia z następcą modelu Amazfit Balance, który okazał się całkiem ciekawym urządzeniem, ale niestety mającym poważniejsze wady. Niewykluczone jednak, że nowy zegarek doczekał się koniecznych poprawek.

Amazfit Balance 2 wyposażony jest w 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli, którego jasność wynosi do 2000 nitów. Chroniony jest on szkłem szafirowym, a rama zegarka została wykonana ze stopu aluminium. Użytkownik do dyspozycji dostaje 170 trybów sportowych, w tym zdobywającą ostatnio popularność dyscyplinę Hyrox oraz rozbudowany tryb golfowy. Oczywiście nie zabrakło biegania, jazdy na rowerze czy ćwiczeń na siłowni.

Smartwatch to także cztery rodzaje bezpłatnych map – miejskie z nazwami ulic, konturowe, stoki narciarskie i mapy z polami golfowymi. Zaletą ma być dokładny pomiar tempa i prędkości – na pokładzie znalazła się podwójna antena geolokalizacyjna obsługująca sześć systemów satelitarnych, m.in. GPS i Galileo.

Z kolei za dokładność pomiarów zdrowotnych zadba zestaw czujników umieszczonych na spodzie obudowy. Użytkownik może sprawdzić aktualne tętno, spoczynkowe tętno, poziom natleniania krwi, maksymalny pułap tlenowy, a także poziom sprawności, stresu i zmęczenia. Na ekranie urządzenia i w mobilnej aplikacji poznamy jeszcze czas do pełnej generacji, sprawdzimy dane na temat snu i zmienności rytmu serca czy poznamy aktualne zmęczenie fizyczne i psychiczne.

Obudowa ma klasę woododporności 10 ATM. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Zepp OS 5. Do tego dochodzi obsługa płatności zbliżeniowych Zepp Pay oraz akumulator 658 mAh, mający zapewnić do 21 dni pracy bez ładowarki.

Amazfit Helio Strap – nietuzinkowa opaska dla sportowców

Opaska Amazfit Helio Strap zadebiutowała niedawno i okazała się urządzeniem całkiem intrygującym. Jest to bowiem sprzęt, który – tak samo jak typowe smartwatche czy opaski fitness – zakłada się w okolicach nadgarstka, ale nie mamy na pokładzie żadnego ekranu.

Jak podaje producent, brak ekranu ma być zaletą dla tych osób, które nie chcą rozpraszać się podczas treningu. Co więcej, takie rozwiązanie ma sprawdzić się podczas wybranych zawodów, które zabraniają uczestnikom korzystania ze zwykłych smartwatchy i zegarków sportowych.

Amazfit Helio Strap oferuje obsługę 27 trybów treningowych, w tym bieganie, chodzenie, kolarstwo, trening siłowy, joga czy Hyrox. Do tego dochodzi monitoring tętna, stresu, poziomu natlenia krwi, zmęczenia organizmu czy HRV. Akumulator ma pozwolić na 10 dni pracy w podstawowym trybie lub nawet do 25 dni w trybie oszczędzania energii.

Amazfit Balance 2 i Amazfit Helio Strap – dostępność i ceny

Smartwatch Amazfit Balance 2 został wyceniony na 1299 złotych. Wypada dodać, że w zestawie dostajemy dwa sportowe paski – czarny i czerwony. Już za moment zegarek powinien być dostępny w popularnych sklepach z elektroniką.

Z kolei opaska Amazfit Helio Strap to wydatek 429 złotych. Początkowo będzie można ją kupić w Amazonie w czarnym wariancie kolorystycznym. Za kilka tygodni pojawi się w większej liczbie sklepów w dwóch innych wariantach: jasno-szarym i czarno-szarym.