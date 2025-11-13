Tym posunięciem MediaTek może pokonać Qualcomma

Tajwańczycy prowadzą nieustanną walkę z Amerykanami. Jest ona bardzo wyrównana, choć za MediaTekiem wciąż ciągnie się zła sława. Jego najnowszy procesor może jednak mieć znaczącą przewagę nad kolejnymi, topowymi platformami mobilnymi Qualcomma.

Procesor MediaTek Dimensity 9600 może mieć dużą przewagę nad flagowymi układami Qualcomma

Premiera procesora MediaTek Dimensity 9500 miała miejsce 22 września 2025 roku, a kilka dni później Qualcomm zaprezentował układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ostatni ranking AnTuTu z października 2025 roku pokazał, że choć SoC Amerykanów zdominował TOP 3 i całe TOP 10, to nie zawsze jest on lepszy od topowego chipsetu Tajwańczyków.

W przyszłym roku walka pomiędzy MediaTekiem i Qualcommem będzie wyglądała nieco inaczej, ponieważ wezmą w niej udział nie tylko dwa, a aż trzy procesory. Amerykanie postanowili bowiem uzupełnić swoją ofertę o dwa modele – SM8950 i SM8975 (niekoniecznie są to ostateczne oznaczenia), które mogą przyjąć nazwy Snapdragon 8 Elite Gen 6 i Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Tajwańczycy nie zamierzają natomiast odstępować od schematu i pracują nad tylko jednym procesorem – Dimensity 9600. Renomowany informator, Digital Chat Station, twierdzi, że ulokuje się on pomiędzy jednym i drugim SoC Qualcomma. To może być jego największą zaletą.

MediaTek nie będzie bowiem kazał wybierać klientom, czy chcą mieć smartfon z prawie najlepszym, czy jednak najlepszym procesorem. Dostaną od niego to, co najlepsze i aktualnie będące szczytem jego możliwości. Ewentualnie wynikiem oparcia się na zdrowym rozsądku, ponieważ układ „Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro” wywinduje ceny flagowców do niespotykanych wcześniej poziomów (ma być droższy aż o 70 dolarów od SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5).

Tymczasem Amerykanie mają szansę zostać posądzeni o „skok na kasę” – niektórzy klienci mogą być rozgoryczeni, że muszą sporo dopłacić, aby mieć sprzęt z „prawdziwie topowym” procesorem, podczas gdy wcześniej nie było takiej potrzeby.

MediaTek Dimensity 9600 i Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Pro) będą miały dużo wspólnego

Przywoływany informator przekazał też, że wszystkie trzy układy będą bazowały na architekturze ARM oraz procesie technologicznym TSMC N2p (2 nm). Specyfikacja Dimensity 9600 pozostaje na tę chwilę tajemnicą, natomiast więcej wiadomo na temat procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.