Czujnik Xiaomi zapobiegnie skargom sąsiadów i uchroni przed dużymi kosztami

Xiaomi zaanonsowało nowy sprzęt. Jest to miniaturowy czujnik, który ma stać na straży mieszkania i dać znać właścicielom o awarii. Przy okazji ochroni też domowników przed skargami sąsiadów i sporymi kosztami napraw.

Miniaturowy sprzęt Xiaomi stanie na straży mieszkania

Do portfolio popularnej chińskiej marki dołącza nowy, kompaktowy sprzęt. Urządzenie przypominające krążek o średnicy 55 milimetrów i grubości 19,5 milimetra ma pomóc w zabezpieczeniu mienia, mieszkania, domu lub firmy przed zalaniem. Xiaomi Water Guard 2 to inteligentny czujnik do wykrywania wycieków wody. Jedną z jego głównych zalet jest dwutorowy działanie.

Urządzenie wyposażono nie w jeden, a dwa oddzielne sensory:

dolny, którego zadaniem jest wykrywanie wody „stojącej” na podłodze już od wysokości 0,5 milimetra,

górny, mający wykryć kapanie lub rozpryskiwanie się wody.

Producent deklaruje, że połączenie tych dwóch rozwiązań zapewni skuteczne wykrywanie wycieków wody – zarówno tych większych np. spod pralki, jak i kapanie ze zlewu, umywalki, grzejnika lub nawet sufitu, gdy sąsiadowi pękła rura. Czujnik jest elementem inteligentnego domu, co oznacza, że łączy się z aplikacją i na bieżąco daje znać użytkownikowi, jeśli wykryje wodę.

Ponadto domownicy zostaną poinformowani o ewentualnej awarii dwoma innymi rodzajami alertów – dźwiękowym i świetlnym. Co ważne, metody te działają nawet wtedy, gdy urządzenie jest offline.

Czujnik zalania Xiaomi Water Guard 2 – łączność, dostępność i cena

Xiaomi Water Guard 2 łączy się przez Bluetooth 5.2 i wymaga instalacji baterii CR2450. Producent deklaruje, że dzięki technologii niskiego poboru prądu ma ona wystarczyć na około 3 lata działania. Urządzenie można też sparować z bramką Xiaomi Bluetooth Mesh, aby czujnik stał się elementem zaawansowanego ekosystemu Xiaomi HyperOS. W praktyce opcja ta może przydać się np. do automatycznego wyłączenia inteligentnego gniazdka po wykryciu wycieku, aby zapobiegać zwarciom i porażeniom prądem.

Water Guard 2 (źródło: Xiaomi Youpin)

Warto wspomnieć, że sondy czujnika wykonano z materiału odpornego na korozję. Obudowa natomiast opracowana jest z materiałów anty-UV, aby zmniejszyć ryzyko rdzewienia lub żółknięcia. Water Guard 2 cechuje się też odpornością na kurz i wodę (klasa IP67).

Nowość Xiaomi zadebiutowała już na chińskim rynku. Urządzenie wyceniono na 69 juanów (~ 35 złotych). Jest to kolejny czujnik, który przyda się w inteligentnym domu – przypomnę, że chiński producent w lutym 2025 roku rozszerzył grono sensorów smart o Xiaomi Temperature and Humidity Sensor 3 Mini.