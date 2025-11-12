Czujnik Xiaomi zapobiegnie skargom sąsiadów i uchroni przed dużymi kosztami

Xiaomi zaanonsowało nowy sprzęt. Jest to miniaturowy czujnik, który ma stać na straży mieszkania i dać znać właścicielom o awarii. Przy okazji ochroni też domowników przed skargami sąsiadów i sporymi kosztami napraw.
Miniaturowy sprzęt Xiaomi stanie na straży mieszkania
Do portfolio popularnej chińskiej marki dołącza nowy, kompaktowy sprzęt. Urządzenie przypominające krążek o średnicy 55 milimetrów i grubości 19,5 milimetra ma pomóc w zabezpieczeniu mienia, mieszkania, domu lub firmy przed zalaniem. Xiaomi Water Guard 2 to inteligentny czujnik do wykrywania wycieków wody. Jedną z jego głównych zalet jest dwutorowy działanie.
Urządzenie wyposażono nie w jeden, a dwa oddzielne sensory:
- dolny, którego zadaniem jest wykrywanie wody „stojącej” na podłodze już od wysokości 0,5 milimetra,
- górny, mający wykryć kapanie lub rozpryskiwanie się wody.
Producent deklaruje, że połączenie tych dwóch rozwiązań zapewni skuteczne wykrywanie wycieków wody – zarówno tych większych np. spod pralki, jak i kapanie ze zlewu, umywalki, grzejnika lub nawet sufitu, gdy sąsiadowi pękła rura. Czujnik jest elementem inteligentnego domu, co oznacza, że łączy się z aplikacją i na bieżąco daje znać użytkownikowi, jeśli wykryje wodę.
Ponadto domownicy zostaną poinformowani o ewentualnej awarii dwoma innymi rodzajami alertów – dźwiękowym i świetlnym. Co ważne, metody te działają nawet wtedy, gdy urządzenie jest offline.
Czujnik zalania Xiaomi Water Guard 2 – łączność, dostępność i cena
Xiaomi Water Guard 2 łączy się przez Bluetooth 5.2 i wymaga instalacji baterii CR2450. Producent deklaruje, że dzięki technologii niskiego poboru prądu ma ona wystarczyć na około 3 lata działania. Urządzenie można też sparować z bramką Xiaomi Bluetooth Mesh, aby czujnik stał się elementem zaawansowanego ekosystemu Xiaomi HyperOS. W praktyce opcja ta może przydać się np. do automatycznego wyłączenia inteligentnego gniazdka po wykryciu wycieku, aby zapobiegać zwarciom i porażeniom prądem.
Warto wspomnieć, że sondy czujnika wykonano z materiału odpornego na korozję. Obudowa natomiast opracowana jest z materiałów anty-UV, aby zmniejszyć ryzyko rdzewienia lub żółknięcia. Water Guard 2 cechuje się też odpornością na kurz i wodę (klasa IP67).
Nowość Xiaomi zadebiutowała już na chińskim rynku. Urządzenie wyceniono na 69 juanów (~ 35 złotych). Jest to kolejny czujnik, który przyda się w inteligentnym domu – przypomnę, że chiński producent w lutym 2025 roku rozszerzył grono sensorów smart o Xiaomi Temperature and Humidity Sensor 3 Mini.