Samsung ma receptę na sukces Galaxy Z Flip 8

Premiera Galaxy Z Flip 8 i Galaxy Z Fold 8 to odległa przyszłość, jednak już pojawiają się pierwsze informacje na temat kolejnej generacji składanych smartfonów Samsunga.

Składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie czerpał z Galaxy Z Fold 7

Zaprezentowany 9 lipca 2025 roku Samsung Galaxy Z Fold 7 zdecydowanie jest największą gwiazdą tegorocznej odsłony serii Galaxy Z. Klienci dosłownie rzucili się na niego, będąc pod wrażeniem jego smukłości, wynoszącej 8,9 mm po złożeniu i zaledwie 4,2 mm po rozłożeniu. Nie ulega też wątpliwości, że niebieska wersja kolorystyczna również „zrobiła robotę”, ponieważ zwyczajnie jest bardzo ładna i może się podobać.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Także zaprezentowany 9 lipca 2025 roku Samsung Galaxy Z Flip 7 jest troszkę smuklejszy od swojego poprzednika, Galaxy Z Flip 6, ale różnica nie jest aż tak diametralna jak w przypadku Folda. Samsung Galaxy Z Flip 7 ma bowiem 6,5 mm grubości po rozłożeniu i 13,7 mm po złożeniu, podczas gdy jego poprzednik odpowiednio 6,9 mm i 14,9 mm.

Według południowokoreańskiego serwisu The Bell, Samsung planuje poddać Galaxy Z Flip 8 takiej samej „kuracji odchudzającej” jak Galaxy Z Fold 7 w 2025 roku. Portal NotebookCheck.net szacuje, że może to oznaczać redukcję grubości o blisko 30% do ~9,5 mm po złożeniu.

Samsung jest przekonany, że dzięki smuklejszej obudowie składany smartfon Samsung Galaxy Z Flip 8 odniesie spektakularny sukces

Serwis The Bell podaje, że producent z Korei Południowej rozważa zwiększenie celu sprzedażowego o 10% względem poprzedniej generacji. Oznaczałoby to dostarczenie na rynek 6,7 miliona składanych smartfonów. W osiągnięciu tego założenia miałoby w dużym stopniu pomóc właśnie odchudzenie Galaxy Z Flip 8. Przykład Galaxy Z Fold 7 pokazał bowiem, że smukła konstrukcja potrafi skłonić klientów do zakupu.

Równocześnie Samsung planuje wdrożyć ulepszenia w Galaxy Z Fold 8, które także mogą zwiększyć jego atrakcyjność w oczach klientów. Jest bowiem mowa m.in. o zmniejszeniu widoczności miejsca zgięcia ekranu wewnętrznego i zastosowaniu akumulatora o większej pojemności. Niewykluczone jest też przywrócenie wsparcia dla obsługi rysikiem S Pen.