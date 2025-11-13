ChatGPT charakter
Szczery, przyjazny czy cyniczny? ChatGPT będzie taki, jak chcesz

Wolisz, żeby ChatGPT odnosił się do Ciebie w sposób bardziej profesjonalny, przyjazny czy może cyniczny? Teraz możesz o tym zdecydować. Oficjalnie udostępnione zostały bowiem nowe modele: GPT-5.1 Instant i GPT-5.1 Thinking.

Premiera GPT-5.1 Instant i GPT-5.1 Thinking

Udostępniony właśnie GPT-5.1 jest pierwszą dużą aktualizacją modelu GPT-5, który ukazał się w sierpniu 2025 roku. W porównaniu do niego ma być jeszcze bardziej inteligentny, a przy tym zdecydowanie przyjemniejszy w codziennym użytkowaniu.

W rzeczywistości mowa jest nie o jednym, lecz o dwóch modelach. GPT-5.1 Instant jest cieplejszy w obyciu i sprawniej wykonuje polecenia, z kolei GPT-5.1 Thinking przedstawia łatwiejsze do zrozumienia odpowiedzi i szybciej radzi sobie z prostymi zadaniami. Wybór pomiędzy nimi będzie odbywać się automatycznie – na podstawie danego zapytania.

ChatGPT będzie taki, jak chcesz: przyjazny, nerdowaty, a może cyniczny…

Jedną z najważniejszych nowinek w GPT-5.1 jest szeroki wybór tonów. Chodzi mianowicie o to, że wirtualny asystent może porozumiewać się z nami, przyjmując określoną osobowość. Listę tworzą:

  • domyślny,
  • profesjonalny,
  • przyjazny,
  • szczery,
  • dziwaczny,
  • nastawiony na wydajność,
  • nerdowaty,
  • a także cyniczny.

Jak tłumaczy firma OpenAI, przy 800 milionach użytkowników trudno byłoby stworzyć uniwersalne rozwiązanie, które dla każdego będzie idealne. Możliwość dostosowania tego, w jaki sposób porozumiewa się z nami wirtualny asystent, pozwala stworzyć sobie idealne warunki do tego typu konwersacji. Ostatecznie więc ChatGPT ma być bardziej spersonalizowany, a równocześnie brzmieć mądrzej i naturalniej.

Udostępnianie GPT-5.1 już wystartowało – najpierw modele trafią do płacących użytkowników

Wdrażanie modeli GPT-5.1 Instant i GPT-5.1 Thinking już wystartowało. Oczywiście, najpierw dostęp do nich otrzymają subskrybenci płatnych planów ChatGPT Pro, Plus, Go i Business, jak również Enterprise i Edu. Niepłacący (a także niezalogowani) użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Potrwa to pewnie parę tygodni, zanim wszyscy skorzystają z nowego rozwiązania.

Aby dać czas na adaptację i umożliwić porównanie modeli, poprzednie wersje (czyli GPT-5.0 Instant i GPT-5.0 Thinking) pozostaną obecne na liście wyboru jeszcze przez trzy miesiące.

