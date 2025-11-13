Podwójnie składany smartfon Samsunga z datą premiery

Wygląda na to, że oficjalna premiera podwójnie składanego smartfona Samsung Galaxy Z TriFold jest już naprawdę blisko. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że urządzenie trafi do sprzedaży na początku przyszłego miesiąca.

Mówią, że podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold zadebiutuje już w grudniu

Pod koniec października w Korei Południowej – przynajmniej w pewnym sensie – zaprezentowany został podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold. Nie towarzyszyło temu jednak ujawnienie jakichkolwiek informacji. Teraz za to portal The Chosun Daily donosi, że urządzenie doczeka się oficjalnej premiery już w grudniu.

Konkretnie, że premiera smartfona Samsung Galaxy Z TriFold odbędzie się 5 grudnia 2025 roku. Tego samego dnia wystartować ma jego sprzedaż, przy czym nie jest do końca jasne, w których państwach. Na pewno w Korei Południowej, ale niewykluczone, że urządzenie zadebiutuje również na kilku innych rynkach.

Samsung Galaxy Z TriFold na szczycie APEC (źródło: Dailian)

Źródło podaje, że cena podwójnie składanego smartfona Samsunga wyniesie około 4,4 miliona wonów, co po obecnym kursie przekłada się na jakieś 10950 złotych. Trudno więc oczekiwać, by miał z miejsca stać się sprzedażowym hitem. Pokrywa się to z niedawnymi informacjami, według których południowokoreański producent wyprodukował tylko 20-30 tysięcy egzemplarzy modelu Galaxy Z TriFold.

Jak na razie dalej więcej nie wiadomo na jego temat niż wiadomo

Kluczowe szczegóły na temat specyfikacji tego urządzenia pozostają nieznane. Portal The Chosun Daily wskazuje jedynie na to, że zewnętrzny ekran będzie miał 6,5 cala, a wewnętrzny – 10 cali i grubość rozłożonego urządzenia wyniesie 4,2 mm, a złożonego około 14 mm. Z kolei akumulator cechować będzie się pojemnością 5600 mAh.

Tak czy inaczej, to kolejny znak, że pierwszy konkretny rywal dla modelu Huawei Mate XT z 2024 roku (oraz jego niedawno zaprezentowanego młodszego brata o nazwie Huawei Mate XTs) jest już naprawdę blisko. Najwyższy czas – chciałoby się powiedzieć. Teraz tylko poczekajmy, by przekonać się, czy faktycznie premiera odbędzie się w grudniu.