Popularna aplikacja dostępna za darmo, ale nie dla wszystkich

Ministerstwo Edukacji Narodowej nawiązało partnerstwo z firmą odpowiedzialną za oprogramowanie do tworzenia grafik i prezentacji. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogli cieszyć się z tego rozwiązania zupełnie za darmo. Jest jednak pewien haczyk. Darmowy dostęp nie jest dla wszystkich.

Co to za aplikacja?

Mowa tutaj o nawiązaniu współpracy MEN z marką Canva. Jeśli musieliście w ostatnich kilku latach wykonać jakąś prezentację lub prostą grafikę, to bardzo możliwe, że korzystaliście właśnie z tego narzędzia. Istnieje jednak spora grupa osób, która nigdy nie słyszała o takim programie, dlatego krótkie wprowadzenie.

Canva to aplikacja, która umożliwia tworzenie grafik, prezentacji, a nawet klipów wideo. Charakteryzuje ją prosty i intuicyjny interfejs, a także obszerna biblioteka szablonów, zdjęć, grafik, czcionek, materiałów wideo i klipów audio. Oczywiście liczba dostępnych elementów zależy od tego, czy korzystamy z darmowej, czy płatnej wersji tego serwisu.

Dzięki współpracy Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewni uczniom i nauczycielom dostęp do Canva for Education, czyli wariantu, który oferuje sporo więcej niż to, czego mogą doświadczyć użytkownicy darmowej edycji. Oprócz rozbudowanej biblioteki grafik, audio, szablonów etc., ma także narzędzia oparte o sztuczną inteligencję służące zarówno do edycji zdjęć, jak i pracy z tekstem. Z tej wersji aplikacji korzysta codziennie około 60 milionów użytkowników na całym świecie.

Darmowa Canva nie dla wszystkich

Już na początku wspomniałem, że z darmowym dostępem wiąże się pewien haczyk. Otrzymają go wszyscy uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, a także podstawowych, ale od IV klasy wzwyż. Wszyscy zainteresowani mogą otrzymać darmowy dostęp do rozbudowanej wersji Canva, korzystając ze swojego loginu na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), dostępnej pod adresem www.zpe.gov.pl. Warto dodać, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie poniesie żadnych kosztów z tytułu tej współpracy.