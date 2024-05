Twórcy ChatGPT testują nowe technologie. Będą wykrywać obrazy tworzone przez AI

Technologiczny gigant, wiodący w dziedzinie sztucznej inteligencji, pracuje nad kolejnymi nowinkami. Tym razem OpenAI pochwaliło się Menedżerem multimediów, który ma stać się sposobem na weryfikowanie treści chronionych prawami autorskimi, oraz narzędziem wykrywającym obrazy utworzone przy udziale generatora DALL-E AI.

Sztuczna inteligencja spod skrzydeł OpenAI

Ostatni rok to dla sztucznej inteligencji ogromny skok rozwojowy. Chatboty AI oraz generatory obrazów są już powszechnie dostępne i rozgościły się na dobre. Choć technologia nie jest jeszcze doskonała, trzeba przyznać, że staje się coraz lepsza i dokładniejsza. To z kolei niesie za sobą wiele obaw: generowane treści mogą wprowadzać w błąd, a sztuczna inteligencja – stać się współautorem deepfake’ów.

Generator obrazów DALL-E 3 (źródło: OpenAI)

Wiodącym przedsiębiorstwem w technologiach AI jest marka OpenAI, twórca ChatGPT. Firma właśnie pochwaliła się kolejnymi, planowanymi narzędziami. Jedno z nich to Menedżer multimediów, skierowany do twórców. Dzięki niemu autorzy treści otrzymają szansę na powiadomienie OpenAI o własnych tekstach, obrazach, dźwiękach czy materiałach wideo chronionych prawami autorskimi. Właściciele będą mogli także poinformować technologicznego giganta o wyrażeniu zgody (lub nie) na dodanie dzieł do materiałów przeznaczonych do szkolenia modeli AI. Oficjalne uruchomienie tego narzędzia planowane jest na przyszły rok.

Menedżer multimediów jest prawdopodobnie reakcją na wiele spraw sądowych, wytaczanych przeciwko OpenAI. Podstawą procesów jest m.in. wykorzystanie treści pochodzących z The New York Times.

Twórca ChatGPT przeciwdziała deepfake’om

OpenAI pracuje również nad oprogramowaniem służącym do wykrywania obrazów powstałych przy udziale DALL-E AI. Jak zaznaczył gigant, na ten moment narzędzie (o nieznanej nazwie) jest testowane. Podczas badań właściwie zidentyfikowało 98% grafik utworzonych za pomocą tego generatora obrazów. Oficjalna data premiery i informacja na temat dostępności nie została jeszcze przekazana.

Narzędzie do wykrywania obrazów wygenerowanych przez DALL-E (źródło: OpenAI)

Przedsiębiorstwo powiadomiło również o dołączeniu do Komitetu Sterującego Koalicji na rzecz Pochodzenia Treści i Autentyczności. Marka ma zamiar przyczynić się do rozwoju C2PA, czyli standardu certyfikacji treści cyfrowych, który znajduje powszechne zastosowanie w produkcji aparatów fotograficznych, tworzeniu platform internetowych oraz oprogramowania. Metadane C2PA lokowane są na wszystkich obrazach generowanych za pomocą DALL-E 3, który jest podstawą tworzenia grafik w ChatGPT. OpenAI planuje też zastosować tę metodę w narzędziu Sora, służącemu do tworzenia wideo.