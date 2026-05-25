Turbo dobry smartfon. Niewiele brakuje do ideału

Zadebiutował nowy model, który nie bez powodu ma dopisek „Turbo” w nazwie. To bardzo solidnie wyposażony smartfon. Nie idealny, ale jego specyfikacja zdecydowanie może być satysfakcjonująca dla klientów.

Nowy smartfon Vivo Y600 Turbo to solidnie wyposażony sprzęt

Jak przystało na „turbo” smartfon Vivo Y600 Turbo ma akumulator o (naprawdę) bardzo dużej pojemności, bo aż 9000 mAh. Mimo to ma tylko 8,29 mm grubości. Jego wysokość to zaś 163,73 mm, a szerokość – 76,18 mm. Masa wynosi z kolei 215 gramów. Akumulator można ładować przewodowo z mocą maksymalnie 90 W. Dostępna jest też opcja ładowania zwrotnego.

Vivo Y600 Turbo (źródło: Vivo)

Nowy smartfon Vivo Y600 Turbo otrzymał również procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2,7 GHz (4 nm TSMC) z układem graficznym Adreno 810 oraz pamięć RAM LPDDR4X (od 8 do 12 GB) i wewnętrzną (flash) typu UFS 3.1 (od 256 do 512 GB). Producent nie wspomina nic o slocie na kartę microSD, chwali się jednak komorą parową o powierzchni 7000 mm2 ze stali nierdzewnej, która podobno jest w stanie schłodzić CPU nawet o 15℃.

Przód urządzenia wypełnia w większości (dokładniej w 94,47%) wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,83 cala i rozdzielczości 2800×1260 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i osiąga jasność do 5000 nitów oraz cechuje się współczynnikiem kontrastu 8000000:1. Z ekranem zintegrowano też optyczny czytnik linii papilarnych.

Na przodzie znalazł się również 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.05, natomiast na tyle duet 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Zamiast tego ostatniego zdecydowanie milej widziany byłby aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Ponadto smartfon Vivo Y600 Turbo oferuje jeszcze m.in. NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, pilot na podczerwień, dual SIM, USB-C (USB 2.0) i fabrycznie zainstalowany system Android 16 z nakładką OriginOS 6. Całość jest – według deklaracji producenta – odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69.

Ile trzeba zapłacić za smartfon Vivo Y600 Turbo?

Smartfon Vivo Y600 Turbo zadebiutował dziś w Chinach, gdzie będzie sprzedawany w trzech wersjach kolorystycznych i trzech konfiguracjach pamięciowych:

8/256 GB za 2299 juanów (równowartość około 1230 złotych),

12/256 GB za 2599 juanów (~1390 złotych),

12/512 GB za 2899 juanów (~1550 złotych).

Dostępność w Polsce jest jednak wątpliwa – nie należy się nastawiać na taki scenariusz.