Takiego iPhone’a jeszcze nie było. Apple przygotowuje się do walki

Apple pracuje nad kilkoma nowymi iPhone’ami. Będzie konkurował z Samsungiem i Motorolą nie tylko smartfonem składanym jak książka. Gigant z Cupertino ma więcej pomysłów.

Nie tylko iPhone Fold – Apple ma więcej pomysłów

Rynek składanych smartfonów sukcesywnie się powiększa. W ofercie polskich sklepów możemy kupić już m.in. składane jak książka modele, takie jak Samsung Galaxy Z Fold 7 czy Honor Magic V5. Konkurencję dla tego typu sprzętów przygotowuje już Apple – co więcej, pierwsze składane jak książka iPhone’y – przypominające „folda” – mają zostać oficjalnie zaprezentowane jesienią 2026 roku. Dotychczas jednak niewiele mówiło się o iPhone’ach typu „flip”.

Teraz znany informator z Bloomberga – Mark Gurman – w najnowszym raporcie zdradził, że Apple pracuje nad koncepcją iPhone’a w wersji „z klapką”. Tego typu sprzęt miałby konkurować z obecnie dostępnymi na rynku smartfonami, takimi jak Samsung Galaxy Z Flip 7 czy Motorola Razr 60 Ultra. Jak twierdzi źródło, iPhone w wariancie „flip” miałby być kwadratowy i przypominać konstrukcją muszlę.

Sprzęt ten miałby zostać zaprezentowany później niż zaplanowana na jesień br. premiera pierwszego składaka, którego nazwa może brzmieć iPhone Fold lub iPhone Ultra. Jak dowiadujemy się z raportu, Apple zakłada, że ​​jego pierwszy składany iPhone odniesie wystarczający sukces, aby wygenerować realny popyt w tej kategorii.

Jednocześnie Gurman zaznaczył, że… nie ma gwarancji, że iPhone z klapką trafi na rynek.

8.3 Ocena

Tym składany iPhone ma zaskoczyć i pokonać konkurencję

To jednak nie koniec wieści o składanych iPhone’ach. Jeden z informatorów o pseudonimie Fixed Focus Digital ujawnił na Weibo, że iPhone składany jak książka zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 5500 mAh. Jak podkreśla Macrumors, byłaby to największa pojemność spośród wszystkich obecnych i poprzednich modeli iPhone’ów.

Warto przypomnieć, że jak dotąd największy akumulator Apple zastosowało w iPhonie 17 Pro Max – jego pojemność wynosi 5088 mAh. Jednocześnie składany iPhone ma wypadać nieco lepiej niż konkurencja. Dla porównania Google Pixel 10 Pro Fold wyposażono w akumulator o pojemności 5015 mAh, natomiast Samsung Galaxy Z Fold 7 oferuje akumulator o pojemności 4400 mAh. Warto przypomnieć, że zgodnie z raportem z marca 2025 roku składany smartfon Apple miałby zostać wyposażony w akumulator o wysokiej żywotności z jednoczesnym zachowaniem smukłości urządzenia. Ponadto analityk Ming-Chi Kuo wspomniał też, iż składany iPhone miałby wykorzystywać ogniwa o wysokiej gęstości, co przekładałoby się na dłuższy czas pracy na baterii.

Pożyjemy, zobaczymy.