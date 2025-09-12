Ruszyła przedsprzedaż iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Takie są ceny

Dziś, zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęła się przedsprzedaż iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Każdy, kto chce, może złożyć już zamówienie.

Ruszyła przedsprzedaż iPhone 17 – ile kosztuje?

Ze wszystkich nowych iPhone’ów z największym entuzjazmem został przyjęty iPhone 17. Jego cena okazała się bowiem ogromnym zaskoczeniem – smartfon w najtańszej wersji kosztuje 3999 złotych, oferując przy tym 256 GB pamięci wbudowanej. Tyle rok temu kosztował na start iPhone 16 128 GB.

Ponadto iPhone 17 (w końcu) oferuje wyświetlacz ProMotion (tj. z funkcją adaptacyjnego odświeżania do 120 Hz), a do tego dwa aparaty o rozdzielczości 48 Mpix na tyle i 18 Mpix na przodzie z opcją Center Stage, za którego pomocą robienie selfie będzie znacznie wygodniejsze.

Zaprezentowany 9 września 2025 roku iPhone 17 kosztuje od 3999 złotych za wersję 256 GB do 4999 złotych za wariant 512 GB.

iPhone 17 (źródło: Apple)

Przedsprzedaż iPhone Air już otwarta. Jaka jest cena?

iPhone Air, który zadebiutował 9 września 2025 roku, wyróżnia się przede wszystkim niespotykaną wcześniej w iPhone’ach smukłością, wynoszącą zaledwie 5,6 mm. Przy tym wyposażono go w najmocniejszy procesor Apple A19 Pro wraz z chipem N1 i modemem C1X.

iPhone Air oferuje taki sam, 18 Mpix aparat na przodzie oraz jeden 48 Mpix aparat na tyle z 2x zoomem jakości optycznej. Apple zapewnia, że pomimo smukłej obudowy, smartfon ma wytrzymać cały dzień, choć „nienachalnie” producent zachęca do zakupu powerbanku z MagSafe za 499 złotych.

iPhone Air kosztuje od 5299 złotych – to cena wersji 256 GB. Wariant 512 GB wyceniono zaś na 6299 złotych. Jest jeszcze dostępny model z 1 TB pamięci za 7299 złotych.

iPhone Air (źródło: Apple)

Przedsprzedaż iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max wystartowała. Ile kosztują?

Modele iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, które Apple zaprezentowało 9 września 2025 roku, wyróżniają się przede wszystkim obudową unibody z kutego na gorąco aluminium, obecnością komory parowej i trzech aparatów o rozdzielczości 48 Mpix na tyle. Dzięki temu możliwe ma być osiągnięcie nawet 8x zoomu jakości optycznej. Na pokładzie są też procesor Apple A19 Pro i 18 Mpix aparat Center Stage.

Ceny smartfonów z serii iPhone 17 Pro przedstawiają się następująco:

iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max 256 GB 5799 złotych 6299 złotych 512 GB 6799 złotych 7299 złotych 1 TB 7799 złotych 8299 złotych 2 TB – 10299 złotych

Do kiedy potrwa przedsprzedaż iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max?

Jak co roku, przedsprzedaż najnowszych iPhone’ów potrwa tydzień. Nowe smartfony Apple będą dostępne od przyszłego piątku, 19 września 2025 roku.