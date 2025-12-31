Apple zegnie, ale nie przegnie. Chcę to zobaczyć

O Apple można powiedzieć wiele dobrego, ale na pewno nie to, że rozsądnie wycenia swoje urządzenia. No, może poza iPhonem 17, który oferuje atrakcyjny stosunek ceny do możliwości. W ofercie amerykańskiego producenta może pojawić się kolejny „nieprzeceniony” model.

Apple podobno nie „przegnie” z ceną składanego iPhone’a

Ceny urządzeń Apple często są wysokie, a nierzadko nawet wystrzelone w kosmos. Wyjątki zdarzają się nieczęsto, ale za taki na pewno można uznać smartfon iPhone 17, którego używam od ponad 6 tygodni. Przy okazji warto wspomnieć, że poprawiła się dostępność iPhone’a 17 – w końcu nie trzeba długo czekać na jego dostawę.

Wyjątkiem nie miał być natomiast składany iPhone, który według czołowego analityka od Apple mógłby kosztować nawet 2500 dolarów. To cena, którą zdecydowanie można uznać za wygórowaną. Co prawda jedna z firm szacowała, że składany iPhone może kosztować nawet „zaledwie” 1800 dolarów, ale taki scenariusz wydawał się wręcz nieprawdopodobny. W takiej sytuacji byłby on bowiem… tańszy niż Samsung Galaxy Z Fold 7. Nierealne.

Według najnowszych informacji, Apple mimo wszystko ma zamiar ustalić cenę swojego pierwszego składaka na mniej niż 2000 dolarów. W takiej sytuacji można byłoby uznać ją za naprawdę atrakcyjną, gdyż składane smartfony jak książka (tj. typu fold) są sprzedawane właśnie w takich cenach (naturalnie mowa o krajach innych niż Chiny) – przykładowo Galaxy Z Fold 7 zadebiutował w cenie od 1999 dolarów (w USA).

Składany iPhone może jednak kosztować w samej Polsce (za) dużo

Znając jednak przelicznik Apple, cena w Polsce może być znacznie wyższa niż cena Galaxy Z Fold 7, za którego w momencie premiery trzeba było zapłacić od 8799 złotych.

W Stanach Zjednoczonych 1999 dolarów firma z Cupertino życzy sobie za iPhone 17 Pro Max z 2 TB pamięci wbudowanej. W Polsce widnieje przy nim (w sklepie Apple) cena w wysokości 10299 złotych i właśnie kwoty, przekraczającej 10 tysięcy złotych, należy się spodziewać.

Jak to mówią – sorry, taki mamy klimat. Tymczasem zobacz, jak może wyglądać składany iPhone.