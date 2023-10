Lubisz flipy? To mógłby być Twój następny smartfon. Ale nie będzie

Choć składane smartfony wciąż sprzedają się w mniejszych ilościach niż nieskładane (albo składane tylko raz, IUKWIM ;-)), to cieszą się one coraz większą popularnością, również w Polsce, szczególnie flipy, czyli konstrukcje z klapką. Niestety, jeden z najciekawszych obecnie modeli na rynku nie będzie dostępny w Polsce.

Cios prosto w serce – nowy, składany smartfon OPPO nie będzie dostępny w Polsce

Ucieszyliśmy się, gdy OPPO w końcu zdecydowało się wprowadzić na rynek również składany smartfon z klapką, bo pierwszym składakiem marki był OPPO Find N podobny konstrukcyjnie do Galaxy Z Folda, który zadebiutował w grudniu 2021 roku. Co najważniejsze – OPPO Find N2 Flip trafił do sprzedaży w Polsce, stając w szranki z Samsungiem Galaxy Z Flip i Motorolą razr. Producent nie udostępnia informacji na temat jego sprzedaży, ale na pewno musiał zainteresować osoby, które rozważały zakup tego typu urządzenia.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

OPPO Find N2 Flip zadebiutował w grudniu 2022 roku wraz z OPPO Find N2 i w Polsce jest dostępny od lutego 2023 roku. Niedawno, bo pod koniec sierpnia 2023 roku, OPPO oficjalnie zaprezentowało model Find N3 Flip, który został wprowadzony na globalny rynek w ubiegłym tygodniu. Spodziewaliśmy się, że niedługo firma zaanonsuje go także w Europie, ale się przeliczyliśmy.

Polski oddział OPPO oficjalnie potwierdził, że OPPO Find N3 Flip nie będzie dostępny w Polsce. I nie tylko, bowiem producent nie przewiduje wprowadzenia go do żadnego kraju w Europie. Nie wiadomo, co stoi za taką decyzją, ale mogło mieć na nią wpływ co najmniej kilka czynników – przede wszystkim problemy marki w kilku krajach na Starym Kontynencie oraz fakt, że OPPO Find N2 Flip jest sprzedawany w Europie od mniej niż roku.

8 Ocena

Mamy czego żałować, że smartfon OPPO Find N3 Flip nie będzie dostępny w Polsce

OPPO Find N3 Flip jest tylko i aż ulepszoną wersją OPPO Find N2 Flip – producent nie zdecydował się na rewolucyjne zmiany w konstrukcji, lecz jednocześnie zamontował w nim flagowej klasy, potrójny aparat: 50 Mpix z f/1.8 i OIS, 48 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 114° oraz 32 Mpix (f/2.0) teleobiektyw portretowy z autofokusem i 2x zoomem optycznym.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Dla przypomnienia, OPPO Find N2 Flip oferuje duet 50 Mpix (f/1.8) bez OIS + 8 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 112°, zatem mamy do czynienia ze znaczącym upgrade’em. Ponadto w Find N3 Flip zastosowano nowszy procesor i pamięci (MediaTek Dimensity 9200, RAM LPDDR5X i UFS 4.0 vs MediaTek Dimensity 9000+, LPDDR5 i UFS 3.1).

Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że kolejny składany smartfon OPPO z serii Find N Flip trafi do sprzedaży w Polsce. W końcu na pewno powinien być lepszy, więc może producent wynagrodzi brak Find N3 Flip w kraju nad Wisłą.