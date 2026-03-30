Kindle wreszcie ogarnęły PDF-y. Najwyższy czas

Ku rozczarowaniu wielu użytkowników czytniki z rodziny Amazon Kindle traktują pliki PDF inaczej w zależności od tego, czy zostały uzyskane bezpośrednio ze sklepu lub z chmury, czy też przesłane poprzez USB z komputera. Wreszcie jednak amerykański producent wypuścił aktualizację, która zmienia ten stan rzeczy.

Aktualizacja sprawia, że Kindle lepiej radzą sobie z plikami PDF

Udostępniona ostatnio na czytniki e-booków z rodziny Kindle aktualizacja 5.19.3 przynosi ze sobą ulepszoną obsługę plików PDF przesyłanych za pośrednictwem USB. Dzięki niej takie dokumenty mogą wykorzystywać standardowe narzędzia, jak chociażby zaznaczanie tekstu, wyróżnianie czy wprowadzanie notatek. Do tej pory tego typu opcje nie były dostępne. Podobnie jak nawigacja z użyciem szybkiego podglądu stron (tzw. Page Flip).

Dodatkowo użytkownicy cyfrowego notesu Kindle Scribe mogą pisać bezpośrednio na plikach PDF przesyłanych przez USB, co również wcześniej nie było możliwe. Dzięki pełnej obsłudze kolorów aktualizację doceni się też na urządzeniach z kolorowymi ekranami (Kindle Scribe Colorsoft oraz Kindle Colorsoft) – wprawdzie opcja została właściwie dodana już w aktualizacji 5.19.2, ale teraz jest już oficjalnie i w pełnym wymiarze.

Kindle Scribe Colorsoft / fot. Amazon

Dla kogo aktualizacja 5.19.3?

Aktualizację 5.19.3 mogą pobrać użytkownicy następujących urządzeń:

Kindle Scribe 3. generacji,

Kindle Scribe (rocznik 2024),

Kindle Scribe (rocznik 2022),

Kindle Scribe Colorsoft,

Kindle Colorsoft,

Kindle Paperwhite 12. generacji,

Kindle 11. generacji (rocznik 2024).

Aktualizacja nie jest natomiast dostępna na starszych urządzeniach, w tym Kindle 11. generacji z rocznika 2022 oraz Kindle Paperwhite 11. generacji. Użytkownicy obawiają się, że może to oznaczać wygaszanie wsparcia dla tych modeli, ale producent nie odniósł się jeszcze do tego w żaden sposób.

Jak zawsze – można zaczekać, aż aktualizacja zainstaluje się sama albo też pobrać ją za pośrednictwem oficjalnej strony producenta.

Uwaga: jeśli po aktualizacji Twoje pliki PDF przesłane przez USB w ogóle nie będą chciały się otworzyć (a użytkownicy wskazują na taką możliwość), konieczne będzie ich ponowne wgranie i wtedy już wszystko powinno działać prawidłowo.