Tak może wyglądać iPhone 18 Pro. Apple szykuje widoczną zmianę

Jeśli Jon Prosser ma rację, to iPhone’a 18 Pro łatwo będzie odróżnić od poprzednika. Większej aktualizacji ma też doczekać się aparat.

Możliwy wygląd iPhone’a 18 Pro

iPhone 17 Pro przyniósł wyraźniejsze odświeżenie designu względem poprzednika. Z tyłu obudowy pojawiła się wielka wyspa z aparatami, a konstrukcję unibody wykonano z jednego kawałka kutego na gorąco aluminium. Oba rozwiązania zostaną w następnej generacji, ale Apple szykuje zestaw zmian.

Tym razem firma Tima Cooka skupi się głównie na przodzie urządzenia. Otóż Jon Prosser, który ma spore doświadczenie w ujawnianiu planów Apple, twierdzi, że większość elementów technologii Face ID trafi pod ekran. Nie dotyczy to jednak aparatu do selfie, który nadal będzie cały czas widoczny, aczkolwiek zostanie przesunięty. Przedni aparat ma bowiem znaleźć się w lewym, górnym rogu.

Co ciekawe, nowe podejście nie oznacza odejścia od Dynamic Island. Rozwiązanie pozostanie, ale – co dość oczywiste – w trybie zminimalizowanym będzie nieco mniejsze i ma być wówczas wyświetlane w lewym rogu. Jeśli chodzi o przekątne, to już wcześniej pojawiły się informacje o ekranach w iPhone’ach 18.

źródło: fpt. | YouTube

Można też spodziewać się nowym wariantów kolorystycznych – wśród możliwych wymienia się bordowy, brązowy i fioletowy. Natomiast modny ostatnio pomarańczowy zostanie najpewniej wycofany w tegorocznej linii. Nie muszę chyba dodawać, że wszystkie przedstawione informacje dotyczącą także większego modelu 18 Pro Max.

źródło: fpt. | YouTube

iPhone 18 Pro z lepszym aparatem

Jon Prosser w filmie opublikowanym na kanale fpt. na YouTube wspomina, że Apple szykuje też odczuwalną aktualizację, która wpłynie na możliwości fotograficzne. Firma ma zastosować zmienną przysłonę w przypadku aparatu głównego. Niestety, podejrzewa się, że tylko w topowym iPhonie 18 Pro Max. Nie należy wykluczać, że usprawnień doczekają się też pozostałe aparaty.

Zmieniony zostanie przycisk aparatu, który w nowej wersji ma być oparty na prostszym mechanizmie z wykrywaniem wyłącznie siły nacisku. Do tego dojdzie nowy procesor Apple A20 Pro i chip Apple C2, który będzie odpowiadał za m.in. łączność komórkową.

Można jeszcze spodziewać się innych, mniejszych zmian. Premiera najpewniej w okolicach września tego roku. Wypada dodać, że wcześniej poznaliśmy prawdopodobną specyfikację iPhone’a Fold, iPhone’a 18 Pro i iPhone’a 18 Pro Max.