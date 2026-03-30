To będzie dobry smartfon. I niedrogi

Smartfon Honor X80i zapowiada się naprawdę obiecująco

Smartfon Honor X80i będzie skierowany do osób, poszukujących niedrogiego urządzenia z przyzwoitą specyfikacją techniczną. Takich klientów jest bardzo dużo, więc ta nadchodząca nowość ma szanse na powodzenie.

Z przedpremierowych informacji wynika, że smartfon Honor X80i zaoferuje swoim właścicielom wyświetlacz OLED o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 2600×1200 pikseli oraz jasności do 6500 nitów. Do tego nie powinno zabraknąć funkcji odświeżania obrazu z wysoką częstotliwością, aczkolwiek na tę chwilę nie znamy konkretnej wartości (można się jednak spodziewać, że będzie to co najmniej 120 Hz).

Na pokładzie tego modelu ma znajdować się też akumulator o pojemności 7000 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 45 W, od 8 do 16 GB RAM, od 128 GB do 1 TB pamięci wbudowanej, a także dodatkowy klawisz do uruchamiania funkcji AI i ekranowy czytnik linii papilarnych.

Honor X80i (źródło: Weibo)

Wiadomo również, że smartfon Honor X80i ma występować w dwóch nieco różnych wersjach – chińskiej i zagranicznej. Ta pierwsza będzie miała procesor MediaTek Dimensity 7050 i aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, podczas gdy druga układ MediaTek Dimensity 7100 i 108 Mpix aparat na tyle.

Jena i druga natomiast zaoferuje również drugi aparat o rozdzielczości 5 Mpix (i prawdopodobnie z obiektywem ultraszerokokątnym) na pleckach oraz 8 Mpix na przodzie. Całość będzie miała metalową ramę, wymiary 157,43×75,35×7,34 mm i masę 185 gramów. Smartfon Honor X80i – jak można oczekiwać – zadebiutuje na rynku z fabrycznie zainstalowanym systemem Android 16 z nakładką MagicOS 10.

Kiedy zadebiutuje smartfon Honor X80i?

Poprzednik – Honor X70i – miał premierę w kwietniu 2025 roku, w związku z czym można spodziewać się, że nowy smartfon Honor X80i zadebiutuje już w przyszłym miesiącu, szczególnie że zdążył odkryć wszystkie swoje tajemnice.

Podobnie jak specyfikacja, atrakcyjna powinna być również jego cena, ponieważ modele tego pokroju nie są drogie.

Warto też zauważyć, że smartfon Honor X80i będzie bliźniaczo podobny do modelu Honor 600 Lite, który zadebiutował już w Malezji, a jedyna różnica objawi się w pojemności akumulatora (7000 mAh vs 6520 mAh).