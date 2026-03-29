Xiaomi chce wyprzedzić Samsunga. Nadchodzi nowy składak

Xiaomi ma pracować nad składanym smartfonem Mix Fold 5. Poznaliśmy też interesujące plany Huawei.

Xiaomi Mix Fold 5 w 2026 roku

Ten rok zapowiada się naprawdę dobrze dla składanych smartfonów. Za nami premiera imponującego Oppo Find N6, a to dopiero początek zabawy. W drodze jest przecież składany iPhone, następne wcielenia Samsunga Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7, a także wiele innych interesujących konstrukcji.

Przykładowo Xiaomi – jak wynika z nieoficjalnych informacji – szykuje następcę pokazanego w 2024 roku modelu Xiaomi Mix Fold 4. Jego nazwa nie jest znana, ale niewykluczone, że producent postawił na dość logiczny wybór, czyli Xiaomi Mix Fold 5.

Jeszcze za wcześnie, aby mówić o specyfikacji, ale nowy model – podobnie jak jego poprzednie wcielenia – będzie miał konstrukcję zbliżoną do linii Galaxy Z Fold. Podobno Xiaomi chce postawić głównie na komponenty produkowane lokalnie i autorskie rozwiązania, co ma dotyczyć m.in. mechanizmu zawiasów czy aparatu.

Xiaomi Mix Fold 4 | fot. Xiaomi

Chińczycy mają pokazać nowe urządzenie w lipcu tego roku. Niektórzy wskazują, że tuż przed debiutem składanych smartfonów Samsunga.

Huawei szykuje dwa składane smartfony z serii Pura

W zeszłym roku zadebiutował Huawei Pura X, czyli składak mogący zainteresować osoby preferujące mniejsze smartfony. Prawdopodobnie w tym roku doczeka się on następcy, który może zachować wiele cech poprzednika. To jednak nie koniec planów chińskiego producenta.

Huawei Pura X | fot. Huawei

Huawei ma bowiem pracować nad jeszcze jednym składanym smartfon z serii Pura. Na jego temat wiemy niewiele, ale źródła wskazują na podobieństwo do składanego iPhone’a. Wypada dodać, że nowy smartfon z Cupertino ma rozkładać się jak książka, a po rozłożeniu zapewni proporcje zbliżone do iPada.

Niekoniecznie Huawei sięgnie po wzornictwo inspirowane pomysłami Apple, ale nie należy wykluczać takiego scenariusza. Możemy jednak dostać tylko podobne proporcje.

Miejmy nadzieję, że każdy z wymienionych smartfonów wprowadzi przynajmniej kilka autorskich pomysłów i co najmniej jedno innowacyjne rozwiązanie. Po prostu będzie wówczas ciekawiej na rynku.