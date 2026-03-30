Czerń będzie czarniejsza. Samsung zapowiada zmianę w monitorach

To, czy czerń faktycznie jest czarna, ma olbrzymie znaczenie w kontekście ogólnej jakości obrazu. Widoczność detali w ciemniejszych scenach bezpośrednio przekłada się zaś na komfort seansu i rozgrywki. O jedno i drugie zadba nowa powłoka QuantumBlack opracowana przez firmę Samsung z myślą o jej monitorach QD-OLED.

Samsung zapowiada, że czerń będzie jeszcze czarniejsza

Ze względu na samoświecące piksele i technologię opierającą się na indywidualnym sterowaniu każdym z nich, monitory QD-OLED potrafią zaoferować doskonałą czerń (gdy jest potrzebna, to inaczej niż w LCD pojedynczy punkt nie jest maksymalnie wygaszony, lecz po prostu wyłączony). W niektórych sytuacjach efekt może jednak psuć – i psuje – powłoka odbijająca światło. Aby temu zapobiec, Samsung opracował rozwiązanie o nazwie QuantumBlack.

QuantumBlack to powłoka panelu, która redukuje poziom odbicia światła o 20% w porównaniu do poprzedniej generacji. Dzięki temu czerń powinna wydawać się ciemniejsza, a widoczność detali w ciemniejszych scenach – ulec zwiększeniu.

Kto doceni technologię QuantumBlack?

Zastosowanie tego typu technologii może mieć najwięcej sensu podczas oglądania filmów oraz grania w gry (w szczególności pierwszoosobowe strzelanki i survival horrory). Niższy poziom odbijania światła bezpośrednio przekłada się bowiem na wyższy kontrast – wyraźniejsze oddzielenie obiektów od tła w ciemniejszych scenach. Przede wszystkim docenią to użytkownicy korzystający z monitora w silniej oświetlonych miejscach, na przykład naprzeciwko okna.

QuantumBlack (fot. Samsung)

Samsung zresztą nie jest jedynymproducentem monitorów QD-OLED, który zdecydował się na wprowadzenie tego typu rozwiązania. W tym gronie są też Asus (u którego nazywa się to Black Shield), Gigabyte (Obsidian Shield) czy MSI (Dark Armor). Tu jednak warto podkreślić, że południowokoreański gigant jest absolutnym liderem rynku – należy do niego aż 75% sektora monitorów OLED (jak podaje firma Omdia).

Samsung chwali się w dodatku, że poza redukcją poziomu odbić powłoka QuantumBlack cechuje się również zwiększoną wytrzymałością. Wskaźnik twardości powierzchni wzrósł z 2H do 3H, co oznacza po prostu, że trudniej będzie ją zarysować przez przypadek.

Jakość premium, ale dla każdego

Producent zapowiedział, że powłoka QuantumBlack nie będzie zarezerwowana na wyłączność topowych urządzeń. Zamiast tego technologia będzie stosowana we wszystkich nowych modelach monitorów QD-OLED marki Samsung.