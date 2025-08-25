To Audi będzie częstym widokiem na polskich drogach

Firma z Ingolstadt zaprezentowała nową generację jednego ze swoich najważniejszych modeli. Oto Audi Q3 Sportback, które wprowadza zmodernizowane światła i może pochwalić się naprawdę przyzwoitym zasięgiem na prądzie w przypadku PHEV-ów.

Nowa generacja Audi Q3 Sportback zaprezentowana

Audi Q3 to samochód, który określany jest zarówno crossoverem, jak i kompaktowym SUV-em. Podejrzewam, że wielu miłośników czterech pierścieni, a także inni petrolheadzi, niekoniecznie przepadają za tym segmentem. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie Audi Q3 jest jednym z chętniej kupowanym modeli producenta, a także osiąga świetne wyniki sprzedaży w Polsce i w wielu innych krajach.

Niewykluczone, że najnowsza, trzecia generacja, też odniesie spory sukces. Tym bardziej, że będzie dostępna zarówno w bardziej klasycznej odmianie, którą mogliśmy poznać kilka miesięcy temu, jak i we właśnie pokazanej wersji Sportback. Do tego mamy niemały wybór jednostek napędowych, a także nowoczesną technologię na pokładzie.

Nowe Audi Q3 Sportback stylistycznie czerpie z innych modeli niemieckiego producenta. Tylne światła, wykonane w technologii OLED, kojarzą się z obecną spalinową generacją Audi A6, a wyraźne oddzielnie świateł do jazdy dziennej od świateł mijania/drogowych to zabieg znany chociażby z Audi Q6 e-tron czy elektrycznego Audi A6 e-tron. Jeśli potwierdzą się dotychczasowe informacje, to podobne podejście zobaczymy też w nadchodzącym Q7.

Skoro jesteśmy przy światłach, należy dodać, że do kompaktowego SUV-a wsadzono technologię cyfrowych reflektorów Matrix LED, która jeszcze niedawno była dostępna tylko w wyższych segmentach. Co więcej, nowe Audi Q3 to pierwszy model producenta używający modułu micro-LED zamiast DMD.

Na module o szerokości około 13 milimetrów znajduje się 25600 diod micro-LED. Każda pojedyncza dioda micro-LED ma około 40 mikrometrów wielkości, co stanowi około połowy grubości ludzkiego włosa. To wszystko ma przełożyć się na jeszcze lepsze oświetlenie, w tym wyraźny kontrast na drodze, co kierowca powinien docenić szczególnie w trudnych warunkach pogodowych. Nie zabrakło też efektownych, ale także przydatnych funkcji – przykładowo wyświetlanie ostrzeżeń na jezdni.

Benzyna, diesel i PHEV

Oferta silników benzynowych startuje od czterocylindrowego 1.5 TFSI 110 kW z układem miękkiej hybrydy. Dostępny będzie też m.in. silnik 2.0 TFSI o mocy 195 kWh i napędem quattro. Dla tych, którym zależy na zasięgu w trasie, przygotowano wariant z 2-litrowy dieslem o mocy 110 kW. Z kolei hybryda PHEV łączy jednostkę 1.5 TFSI z silnikiem elektrycznym, co przekłada się na moc systemową 200 kW.

Hybryda plug-in może być ładowana zarówno prądem AC, jak i na ładowarkach DC z mocą do 50 kW (od 10 do 80% w niecałe 30 minut). Na pokładzie znalazł się akumulator zapewniający 19,7 kWh użytecznej energii (25,7 kWh brutto), który ma pozwolić na przejechanie do 118 km według WLTP. Dodam, że po ostatnim kontakcie z VW Tayronem z napędem PHEV jestem w stanie uwierzyć w możliwość przekroczenia 100 km na prądzie i to bez jakichkolwiek wyrzeczeń.

Nowe Audi Q3 Sportback to też bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Warto wspomnieć o adaptacyjnym asystencie jazdy plus, który nie tylko utrzymuje wyznaczoną prędkość (tempomat do 210 km/h), ale też na autostradach wspomaga kierowcę podczas zmiany pasa ruchu. Samochód może też nauczyć się parkowania w garażu użytkownika, a asystent cofania, zapamiętujący ostatnie 50 metrów drogi, ułatwi wyjazd z ciasnej uliczki.

We wnętrzu znajdziemy dwa ekrany – 11,9-calowy za kierowcą i 12,8-calowy na środku deski rozdzielczej. Audi nie zapomniało o wyświetlaczu Head-Up, a także o obsłudze Android Auto i Apple CarPlay. Z przodu mamy dwa porty USB-C, z tyłu również dwa. Z kolei ładowarka indukcyjna znalazła się z przodu, jest chłodzona i umożliwia ładowanie smartfona z mocą 15 W.

Audi Q3 w bardziej klasycznym nadwoziu startuje od 188900 złotych i będzie dostępne w Polsce w październiku. Wersja Sportback dołączy do oferty w listopadzie. Ceny nie są jeszcze znane.