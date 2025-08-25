Niech zgina się rura, a nie Twój kręgosłup. Nowe odkurzacze Roborock

Skuteczne zbieranie kurzu, doświetlanie podłogi i zginająca się rura, a do tego – opcjonalnie – stacja bazowa, która sama odsysa zebrany kurz. Tak pokrótce przedstawia się nowa seria pionowych odkurzaczy Roborock.

Odkurzacze z serii Roborock H60 to sposób na wygodne sprzątanie

Odkurzacze pionowe z serii Roborock H60 to jedne z tych, które pozwalają na wygodne sprzątanie pod meblami bez konieczności schylania się czy kucania. To zasługa rury zginającej się nawet o 90 stopni. W doczyszczaniu zakamarków pomaga też zielone doświetlenie LED o kącie 140 stopni – pozwala dostrzec najdrobniejszy kurz.

Roborock H60 Ultra (fot. Roborock)

Efektywne sprzątanie ułatwia również zestaw akcesoriów, w tym szczotka JawScrappers Hybrid z gumowym wałkiem rozplątującym włosy i szczotka szczelinowa 2w1 do delikatnych powierzchni. Dodatkowo odkurzacz Roborock H60 Ultra ma jeszcze elektryczną miniszczotkę do tapicerek.

Poza dodatkową szczotką model H60 Ultra cechuje się także wyższą siłą ssania – do 210 AW, podczas gdy model podstawowy oferuje 115 AW. Wspólnymi cechami obu urządzeń są również czas działania sięgający 90 minut na jednym ładowaniu oraz 5-stopniowa filtracja z technologią 9-cyklonową (redukującą ryzyko zatkania filtra).

Roborock H60 Ultra (fot. Roborock)

A może chcesz jeszcze, żeby kurz odsysał się sam?

Oprócz tych dwóch urządzeń na rodzinę składają się jeszcze modele Roborock H60 Hub oraz H60 Hub Ultra. Ich cechą charakterystyczną jest obecność wielofunkcyjnej stacji dokującej w zestawie. Poza ładowaniem oferuje ona także automatyczne odsysanie zebranego kurzu, pozytywnie wpływając na higienę.

Roborock H60 Hub po lewej i H60 Hub Ultra po prawej (fot. Roborock)

Roborock H60 Hub wykorzystuje 2-litrowe worki, które wystarczy wymieniać raz na 2 miesiące. Model H60 Hub Ultra natomiast ma worki o pojemności 3 litrów, dzięki czemu wymiana może odbywać się raz na kwartał, a nawet rzadziej. Ten ostatni dodatkowo wykorzystuje filtrację HEPA (zatrzymującą najdrobniejsze cząstki kurzu), a do tego oferuje dodatkową przestrzeń na przechowywanie akcesoriów.

6.5 Ocena

Ile kosztuje odkurzacz Roborock H60? Cena w Polsce

Odkurzacze oficjalnie trafiły już do sprzedaży. Ceny poszczególnych modeli przedstawiają się następująco:

Roborock H60 – 899 złotych,

Roborock H60 Ultra – 1099 złotych,

Roborock H60 Hub – 1299 złotych,

Roborock H60 Hub Ultra – 2399 złotych.

Jeśli najbardziej kusi Cię Roborock H60 Ultra, to nie zwlekaj – do 14 września 2025 roku możesz kupić go w cenie obniżonej do poziomu 799 złotych w wybranych sklepach partnerskich – chwilowo jest więc tańszy nawet niż model podstawowy!