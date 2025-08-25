Nadaj paczkę, nie znając adresu. Teraz tak się da

Wyobraź sobie taką sytuację: chcesz wysłać paczkę, ale jeśli chodzi o odbiorcę, znasz tylko numer telefonu. Do tej pory jedyną opcją było zrobienie z niego użytku, czyli wykonanie połączenia i uzyskanie pozostałych danych osobowych i teleadresowych, po czym zamówienie kuriera z dostawą na dany adres. Teraz jednak pojawiła się dodatkowa możliwość, dzięki której nie potrzebujesz niczego więcej niż rzeczony numer.

Paczka na telefon. Furgonetka pozwoli Ci nadać przesyłkę, gdy znasz tylko numer telefonu

Popularna na rynku usług kurierskich Furgonetka wystartowała z nową usługą o nazwie Paczka na telefon. Umożliwia ona nadawanie przesyłek poprzez podanie samego tylko numeru telefonu odbiorcy.

Skąd kurier wie, gdzie ma dostarczyć paczkę? Otóż na podany numer leci wiadomość SMS z linkiem do strony Furgonetki, gdzie odbiorca może wybrać przewoźnika oraz dogodną dla siebie lokalizację odbioru – może to być punkt lub automat paczkowy jednego z czterech operatorów: InPost, DPD, Orlen lub Pocztex.

Paczka na telefon (źródło: Furgonetka)

Jest wiele sytuacji, w których może się to sprawdzić

Przedstawiciele firmy Furgonetka przekonują, że jest wiele scenariuszy, w których taka paczka na telefon może wyeliminować dotychczasowe problemy. To między innymi przesyłki-niespodzianki bez pytania o aktualny adres, paczki dla zapominalskich na wakacjach czy przesyłki dla osób, które ciągle są w biegu lub w podróży.

Do tego dochodzi szereg zastosowań biznesowych. Dla sklepów internetowych może to oznaczać mniejszy odsetek zwrotów, dla hoteli – opcję wygodnego odsyłania rzeczy pozostawionych w pokojach, a dla PR-owców – wygodne wysyłane próbek i zaproszeń.

Zastosowania dla Paczki na telefon (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Podobne scenariusze można mnożyć i mnożyć. Nadawcy mogą szybko realizować wysyłkę bez oczekiwania na aktualny adres odbiorców. Ci drudzy zaś nie muszą udostępniać swoich danych, aby wygodnie odbierać paczki w dogodnych dla nich miejscach i porach. I – jasne – nie jest to rozwiązanie największych globalnych problemów, ale i tak wydaje się to całkiem dobrze pomyślana ciekawostka, która może co nieco ułatwiać na co dzień.

Nadać przesyłkę w ten sposób możesz korzystając ze strony PaczkaNaTelefon.pl. A ile to kosztuje? Ceny małych przesyłek (38×59×8 cm) rozpoczynają się od 15,69 złotych, za średnie (38×59×19 cm) zapłacimy 16,99 złotych, a za duże (38×59×41 cm) – 19,29 złotych).