To będzie wyjątkowy rok dla Apple. Zapisze się w historii

W 2026 roku firma Apple świętuje 50. rocznicę swojego powstania. Z tego powodu przygotuje wyjątkowe portfolio urządzeń. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił zwykle dobrze poinformowany Mark Gurman z agencji Bloomberg, przedstawiając spodziewany rozkład jazdy.

Rozkład jazdy Apple na 2026 – w tym roku gigant świętuje 50. urodziny

Mark Gurman podaje, że jednym z pierwszych urządzeń, jakie firma Apple zaprezentuje w 2026 roku, będzie iPhone 17e, a więc następca niezbyt udanego iPhone’a 16e, czyli smartfona plasującego się poniżej modelu podstawowego.

Mniej więcej w tym samym czasie na rynku powinny pojawić się nowe iPady: model podstawowy z procesorem A18 oraz iPad Air z chipsetem M4. Na początku roku Gurman spodziewa się również premiery nowych laptopów – będą to przede wszystkim MacBook Air z procesorem M5 oraz MacBooki Pro z procesorami M5 Pro i M5 Max.

Wiosną firma Apple ma wprowadzić do sprzedaży swój inteligentny wyświetlacz w dwóch wariantach: z montażem ściennym oraz w formie nablatowego głośnika. Powinno się to zbiec w czasie z debiutem Siri w nowej wersji – robiącej użytek ze sztucznej inteligencji Apple Intelligence.

Czerwiec i wrzesień – kluczowe punkty w rozpisce

Kolejnym ważnym punktem w rozkładzie jazdy Apple na przyszły rok będzie czerwcowa konferencja WWDC 2026. Podczas tego wydarzenia amerykański producent zaprezentuje nowe wersje swoich systemów operacyjnych: iOS 27, macOS 27 czy też watchOS 27. Niewykluczona jest także premiera nowych komputerów Mac oraz odświeżonego iPada Mini.

We wrześniu zaś – jak to we wrześniu – zaprezentowane zostaną nowe iPhone’y, wraz z zegarkami Apple Watch kolejnej generacji. Jest szansa, że wtedy też gigant z Cupertino pokaże (długo wyczekiwanego) składanego iPhone’a, a być może też inteligentne okulary XR.

Niewykluczone, że jeszcze przed końcem 2026 roku firma Apple zdecyduje się na przedstawienie największej aktualizacji MacBooków Pro od lat. Zupełnie nowy model zyska cieńszą obudowę, dotykowy wyświetlacz OLED oraz procesor najnowszej generacji: M6 Pro albo M6 Max (w zależności od wariantu).