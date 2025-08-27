Duolingo w tarapatach. Pojawił się mocny konkurent

Duolingo to jedna z najpopularniejszych aplikacji do nauki języków obcych. Właśnie doczekała się jednak mocnego konkurenta. Szczególnie że jest jeszcze jeden powód, żeby skorzystać z oferty konkurencji.

Duolingo doczekało się (kolejnego) konkurenta

Duolingo jest nie tylko aplikacją do nauki języków obcych, ponieważ pomaga również nauczyć się matematyki, a ponadto oferuje kursy muzyczne i szachowe. Najczęściej jednak jest wykorzystywana do tego, do czego została pierwotnie stworzona. Teraz będzie musiała walczyć o uczniów z… Tłumaczem Google.

Gigant z Mountain View ogłosił, że rozpoczyna pilotaż nowej funkcji ćwiczenia języka. Tłumacz Google zyskał możliwość tworzenia spersonalizowanych sesji ćwiczeń ze słuchania i mówienia, które są na bieżąco dostosowywane do poziomu umiejętności użytkownika.

Aby rozpocząć naukę, należy uruchomić aplikację Tłumacz Google i dotknąć przycisk z napisem „practice” (pol. ćwicz) oraz określić swój poziom języka, który chce się podszlifować, a następnie opisać swoją motywację. Później można też opcjonalnie wybrać jeden z proponowanych obszarów tematycznych.

Na postawie preferencji użytkownika Tłumacz Google wygeneruje ćwiczenia, które pomogą nauczyć mu się tego, co chce. W przypadku ćwiczeń ze słuchania odtwarzane będą krótkie pliki dźwiękowe, a uczący będzie musiał wybrać te, które rozpoznał.

Nowa funkcjonalność zostanie udostępniona w ramach testów beta na smartfonach z Androidem i iOS jeszcze w tym tygodniu. W pierwszej kolejności skorzystają z niej osoby posługujące się językiem angielskim, które będą chciały uczyć się hiszpańskiego i francuskiego, a także osoby mówiące po francusku, hiszpańsku i portugalsku do nauki angielskiego.

Tłumacz Google z ulepszoną funkcją tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym

Kolejnym argumentem, aby zainstalować na smartfonie aplikację Tłumacz Google, jest funkcja tłumaczenia z dwóch różnych języków w czasie rzeczywistym – tłumaczenie wyświetla się w formie tekstowej oraz jest odtwarzane w formie audio (wcześniej należy to jednak włączyć, gdyż domyślnie odtwarzanie dźwięku jest wyłączone).

Google informuje, że funkcja ta obsługuje już ponad 70 języków. Aby z niej skorzystać, należy wybrać opcję Rozmowa. Można ograniczyć się do tego lub dotknąć ikonę w prawym górnym rogu obok ikony koła zębatego. W pierwszym przypadku tłumaczenia są wyświetlane w jednym strumieniu, natomiast w drugim na podzielonym ekranie.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Po wybraniu języków są one automatycznie rozpoznawane – nie trzeba nic robić, wystarczy mówić. Działa to naprawdę dobrze, przynajmniej w przypadku języka polskiego i angielskiego.

Podczas korzystania z tej funkcji Tłumacz Google będzie w stanie też wyciszyć odgłosy otoczenia w głośnych lokalizacjach, początkowo jednak wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Indiach.