Szybki internet gdziekolwiek jesteś. Jest na to sposób

ZTE wprowadza na polski rynek nowe urządzenie. Według deklaracji producenta ten kompaktowy router ma zmieścić się w kieszeni i zapewnić dostęp do szybkiej sieci 5G gdziekolwiek znajdzie się użytkownik. Może do najtańszych nie należy, ale teraz kupisz go w niezłej promocji.

Dostęp do szybkiego internetu gdziekolwiek się wybierzesz

ZTE U30 Air 5G jest mobilnym routerem nowej generacji. Ma sprawdzić się u wielu użytkowników – od przedsiębiorców pracujących w ciągłym ruchu, przez rodziny korzystające z sieci w czasie wyjazdów, aż po freelancerów czy studentów wykonujących obowiązki w różnych miejscach.

Sprzęt ten obsługuje tryby, takie jak 5G SA i 5G NSA, oraz oferuje wsparcie szerokiego spektrum pasm 5G i LTE. Producent deklaruje, iż prędkość pobierania sięga 1,83 Gb/s, co według marki jest wystarczające, aby przeprowadzać wideokonferencje, grać w gry online czy streamować treści w jakości 4K.

Warto wspomnieć, że router ZTE U30 Air 5G oferuje również dwuzakresowe Wi-Fi z przepustowością do 867 Mb/s. Sprzęt ten wspierany jest też technologią MIMO 2×2 i pozwala na podłączenie do sieci 10 urządzeń. Chiński producent deklaruje, że ma zapewniać stabilny i szybki dostęp do internetu.

ZTE U30 Air 5G – router, który zabierzesz ze sobą wszędzie

Jedną z największych zalet najnowszego urządzenia marki ZTE jest jego kompaktowość. Obudowa mierzy 72,8x140x12,5 milimetra, co sprawia, że sprzęt ma mieścić się np. w kieszeni kurtki lub mniejszych przegródkach plecaka.

ZTE U30 Air 5G (źródło: ZTE)

Na uwagę zasługuje też wbudowany akumulator o pojemności 4500 mAh. Według ZTE jest to wystarczające, aby router ZTE U30 Air 5G mógł zapewnić około 10 godzin ciągłej pracy. Ładowanie realizowane jest za pośrednictwem popularnego, uniwersalnego złącza USB typu C.

Producent twierdzi też, że konfiguracja urządzenia jest bardzo prosta. Wystarczy, że użytkownik wsunie do slotu kartę SIM i naciśnie przycisk zasilania.

Ile kosztuje kieszonkowy router ZTE U30 Air 5G? Cena w Polsce jest teraz niższa

Sugerowana przez producenta cena została ustalona na 499 złotych. Z okazji debiutu nowy router ZTE U30 Air 5G można jednak kupić za 399 złotych (wyłącznie z autoryzowanym sklepie marki).