Wytrzymają więcej niż inne. Te smartfony mają sporo plusów

Wytrzymałość jest ich charakterystyczną cechą – zarówno jeśli chodzi o czas pracy między ładowaniami, jak i kontakt z pyłem czy wodą. Lista atutów nowych smartfonów Realme C85 Pro i C85 5G wcale jednak nie kończy się w tym miejscu.

Premiera serii Realme C85. To smartfony, którym nie brakuje atutów

Nowe smartfony Realme C85 Pro i C85 5G to bardzo interesujące modele z pogranicza niskiej i średniej półki. Jeden i drugi ma wiele atutów, spośród których na pewno wymienić wypada akumulator o pojemności 7000 mAh (z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W). Oba urządzenia zostały także wyposażone w 8 GB RAM, aparat 50 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu oraz system Android 15 z nakładką Realme UI 6.0.

Nieco gorzej wygląda kwestia zastosowanych procesorów, choć trudno mówić o tragedii. Realme C85 Pro wykorzystuje bowiem leciwy już chipset Qualcomm Snapdragon 685, a sercem modelu Realme C85 5G jest MediaTek Dimensity 6300.

Realme C85 5G (fot. Realme)

Choć oba smartfony zostały wyposażone w wyświetlacze o przekątnej 6,8 cala, stanowią one jedną z kluczowych różnic pomiędzy nimi. Realme C85 Pro bowiem ma panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a Realme C85 5G – wyświetlacz LCD o rozdzielczości tylko HD+, ale za to o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Na koniec jeszcze wspomnę, że smartfon Realme C85 Pro ma wymiary 164,4×77,99×8,09 mm i waży 205 gramów. Z kolei Realme C85 5G jest nieco grubszy i cięższy – jego bok mierzy 8,38 mm, a waga wynosi 215 gramów. W obu przypadkach konstrukcja spełnia założenia najwyższej klasy pyło- i wodoszczelności: IP69 Pro, prawie niespotykanej gdzie indziej. Oznacza to, że telefon wytrzymuje zanurzenie na głębokość do 6 metrów (przez 30 minut), a na głębokości 0,5 metra przetrwa nawet… 60 dni.

Ile kosztują smartfony Realme C85 Pro i Realme C85 5G?

Póki co smartfony zadebiutowały w Wietnamie, gdzie ich ceny przedstawiają się następująco:

Realme C85 Pro: 8/128 GB – 6490000 dongów (równowartość ~910 złotych), 8/256 GB – 7090000 dongów (~995 złotych),

Realme C85 5G: 8/256 GB – 7690000 dongów (~1080 złotych).



Na razie nie wiadomo nic na temat ewentualnej dostępności tych urządzeń na polskim rynku, ale jest to całkiem realny scenariusz. Jeśli nie one, być może trafi do nas niedawno zaprezentowany Realme 15X 5G o praktycznie bliźniaczej specyfikacji względem modelu C85 5G.