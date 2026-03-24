Tak ominiesz system kaucyjny. Lidl Ci w tym pomoże

Jeśli system kaucyjny spędza Ci sen z powiek i odnoszenie butelek do zwrotu jest dla Ciebie problemem, ale nie chcesz rezygnować z napojów gazowanych, to Lidl ma świetne rozwiązanie w dobrej cenie. Sieć teraz jeszcze bardziej ułatwia życie.

Lidl obniża cenę SodaStream i ułatwia życie użytkownikom saturatorów

Saturatory zyskały ogromną popularność w Polsce, a prawdopodobnie najpopularniejszą marką jest SodaStream. Rozwiązanie jest nie tylko praktyczne, proste w użyciu i wygodne, bo pozwala na szybkie przygotowanie wielu rodzajów napojów gazowanych, ale przede wszystkim stanowi ekologiczną alternatywę dla kupowania napojów w plastikowych butelkach.

Warto też podkreślić, że dzięki saturatorom użytkownicy nie muszą płacić kaucji za butelki ani ubiegać się o jej zwrot – przypomnę, że system kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku.

Jeśli system kaucyjny jest dla Ciebie problemem, saturator będzie wygodnym i praktycznym rozwiązaniem. W ofercie Lidla, obowiązującej od czwartku 26 marca 2026 roku, znajdziesz tańszy zestaw SodaStream Gaia. Jego cenę ustalono na 169 złotych (zamiast 199 złotych). Zestaw obejmuje saturator, cylinder CO 2 i litrową butelkę wielokrotnego użytku. Warto od razu zainwestować w zapasowe butelki, które również możesz kupić w Lidlu za 59,99 złotych za dwie sztuki (każda litrowa).

Obniżona cena za saturator Gaia to nie koniec. Lidl ułatwił sprawę obecnym i przyszłym użytkownikom saturatorów SodaStream, gdyż w ofercie niemieckiej sieci sklepów pojawiła się usługa wymiany cylindra. Zasada działania jest bardzo prosta i zbliżona do wymiany oferowanej w innych punktach.

Koszt wymiany wynosi 29,99 złotych za cylinder, który wystarczy na nagazowanie około 60 litrów wody. Podkreślę, że cena ta jest dokładnie taka sama jak w innych sieciach np. w Empiku czy Media Expert.

