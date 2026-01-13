Nowy smartfon z QWERTY w drodze. Nostalgia: ON

Firma BlackBerry nie zdołała utrzymać się na rynku. Jej nietypowe podejście do projektowania smartfonów wciąż jednak wywołuje szybsze bicie serc u pewnej grupy użytkowników. To z myślą o nich powstał ten model.

Unihertz Titan 2 Elite – nowy, lepszy smartfon w stylu BlackBerry

Latem 2025 roku na rynku zadebiutował Unihertz Titan 2, stanowiący próbę reinkarnacji promowanego swego czasu przez BlackBerry pomysłu na smartfon z fizyczną klawiaturą QWERTY. Projekt okazał się niemałym sukcesem, choć nie wszystko przypadło społeczności do gustu. Aby sprostać jej wymaganiom producent przygotował coś nowego, jeszcze lepszego. Oto Unihertz Titan 2 Elite.

Smartfon Unihertz Titan 2 Elite został zbudowany w oparciu o te same fundamenty koncepcyjne, ale zdaje się robić wszystko lepiej. Przede wszystkim ma klawiaturę QWERTY w bardziej klasycznej, a przez to też bardziej praktycznej formie. Wydaje się też, że ekran jest nieco większy niż u poprzednika, a równocześnie cała konstrukcja – smuklejsza i zaokrąglona na rogach, dzięki czemu korzystanie z urządzenia powinno być po prostu wygodniejsze.

Unihertz Titan 2 Elite (źródło: Unihertz)

Niestety, jak na razie nie poznaliśmy żadnych szczegółów na temat specyfikacji nadciągającego modelu. Firma Unihertz jedynie pokazała, jak Titan 2 Elite wygląda, i uruchomiła stronę, na której znajduje się formularz rejestracyjny dla osób, które chciałyby otrzymać informacje na temat smartfona od razu, kiedy tylko producent będzie gotowy się nimi podzielić.

Smartfon z klawiaturą QWERTY na bis

To może być zatem dobry moment, by przypomnieć, że ubiegłoroczny Unihertz Titan 2 został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 7300, 12 GB RAM typu LPDDR5, 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 3.1, a także akumulator o pojemności 5050 mAh obsługujący szybkie ładowanie z mocą 33 W.

Unihertz Titan 2 (źródło: Unihertz/YouTube)

Do wyświetlania obrazu służy 4,5-calowy ekran o rozdzielczości 1440×1440 pikseli, a system fotograficzny tworzą aparaty 50 Mpix (główny) i 8 Mpix (teleobiektyw) z tyłu oraz 32 Mpix z przodu. Całość uzupełniają moduły Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC i GPS, wymiary to 137,8×88,7×10,8 mm, a waga wynosi 235 g.