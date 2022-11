Polski dubbing wraca do God of War Ragnarok. Wciąż jednak nie dla wszystkich

Przy premierze God of War Ragnarok doszło do bezprecedensowego błędu ze strony Sony – płyty z grą, zakupione w rodzimej dystrybucji, nie miały polskiego dubbingu. Teraz na serwery wyszła aktualizacja, która to naprawia! Niestety, nie dla wszystkich.

God of War Ragnarok z wpadką w dniu premiery

Z całą pewnością można stwierdzić, że God of War to jedna z ważniejszych serii w portfolio Sony, do której firma przykłada się z całego serca. W końcu dla wielu graczy był to jeden z powodów kupna PlayStation 5. Kilka dni temu światło dzienne ujrzała kolejna część przygód Kratosa – God of War: Ragnarok. Nie obyło się jednak bez dużej wpadki w dniu premiery.

Osoby, które kupiły pudełkową wersją God of War Ragnarok w rodzimej dystrybucji, mogły nabyć ją bez polskiego dubbingu. Wielu fanów było rozczarowanych tym faktem, szczególnie, że Sony zdecydowanie nie popisało się w swoim pierwszym oświadczeniu, a gracze nie wiedzieli, co mają zrobić z tym fantem.

Jedną z opcji było oddanie tej wersji do sklepu i kupienie innej, ale to znowu strata czasu na sytuację, która w ogóle nie powinna mieć miejsca.

Aktualizacja wjeżdża na serwery God of War Ragnarok

Sony oficjalnie poinformowało, że na serwerach PlayStation 5 jest już dostępna aktualizacja do God of War Ragnarok (patrz 2.01), która naprawia brak polskiego dubbingu. Fani przygód Kratosa mogą więc w pełni cieszyć się grą. Upewnijcie się tylko, że macie aktualną wersję gry, gdyż w niektórych przypadkach będzie musieli ją ręcznie pobrać.

źródło: Sony

Sony w podanym oświadczeniu informuje także, że trwają pracę nad aktualizacją 2.02 dla użytkowników PlayStation 4. Kiedy będzie gotowa, firma niezwłocznie o tym poinformuje.

Z jednej strony nie dziwi mnie to, że to PS5 pierwsze dostało aktualizację, a z drugiej – przy takiej wpadce, firma mogła się postarać wypuścić obie jednocześnie. Szczególnie, że i tak na wersję dla PS5 musieliśmy poczekać kilka dni.

Najnowsze God of War Ragnarok możesz nabyć na PlayStation 4 lub 5 z oficjalnego sklepu Sony. Obecnie za grę trzeba zapłacić 339 złotych.