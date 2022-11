Ruszyły pre-ordery na PlayStation VR 2

Jak obiecywali, tak zrobili. Sony uruchomiło właśnie zamówienia przedpremierowe na nową generację swojego zestawu VR do konsoli PlayStation. Podpowiadamy, gdzie możecie go kupić i za ile.

Gdzie kupić PlayStation VR 2?

Tak jak wspominaliśmy 2 listopada tego roku, właśnie dzisiaj miały ruszyć pre-ordery na PlayStation VR 2. Tylko garść krajów dostała możliwość zakupu zestawu bezpośrednio poprzez stronę Sony. Reszta (w tym Polska) miała zadowolić się dystrybucją u oficjalnych partnerów. Wszystko zatem przebiega u Japończyków zgodnie z planem – jedna z polskich sieci sklepów z elektroniką właśnie otworzyła zamówienia przedpremierowe na zestaw do wirtualnej rzeczywistości.

Wszystkie elementy PlayStation VR 2 są już dostępne w oficjalnej przedsprzedaży (źródło: Sony)

Chodzi w tym przypadku o RTV Euro AGD. Można się było spodziewać, że cena za podstawowy zestaw zbliży się do bariery 3000 złotych. I tak dokładnie jest. Na podstawowy pakiet składają się:

Gogle VR,

Kontrolery PlayStation VR2 Sense z paskami,

Przewód USB do parowania i ładowania zestawu,

Słuchawki stereo,

3 pary nakładek.

Zestaw kosztuje w sklepie 2999 złotych. Niby bez „trójki z przodu” ale zakup wciąż skutecznie odchudzi Wasz portfel.

Zestaw „wszystko w jednym”

A co jeżeli zdecydujecie się na pełen wypas tj. pakiet w skład którego dodatkowo wchodzi exclusive na konsolę PlayStation 5 i PS VR2 w postaci Horizon Call of the Mountain? Proszę bardzo – 3299 złotych. Miejmy tylko nadzieję że gra okaże się warta tych pieniędzy tak samo, jak i zestaw. Dodatkowo w przedsprzedaży pojawiła się stacja ładująca do gogli w cenie 249 złotych.

Gdyby podsumować zakupy, jakich możecie obecnie dokonać stacjonarnie w RTV Euro AGD, zakup PlayStation 5 w wersji Digital z grą Horizon Forbidden West (co za przyjemny przypadek) wyniósłby Was 2549 złotych. PS5 w wersji z napędem Blu-ray oraz God of War Ragnarok kosztuje natomiast 3149 złotych.

Jeżeli więc zdecydujecie się zarówno na PS5, jak i na do VR, to czekałby Was wydatek minimum 5548 złotych (za wersję bez napędu i z jedną grą nie-na-VR). Najdrożej wychodzi opcja za wersję z dwoma grami, w tym z jedną w wirtualnej rzeczywistości – 6448 złotych.

To jak, czekacie na pierwsze obniżki sprzętu, wersje używane czy może już szukacie po mieszkaniu ostatnich oszczędności pod poduszkami i za tapczanem?