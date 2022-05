TikTok odgapia od Netflixa i… wkracza do świata gier?

TikTok to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych aplikacji XXI wieku. Wszystko wskazuję na to, że niebawem jej twórcy rozszerzą funkcjonalność aplikacji. Gry mobilne na TikToku? Tego jeszcze nie grali…

TikTok jakiego nie znaliśmy

Wyścig o to, który z serwisów rozrywkowych mocniej osadzi się w codzienności widza, trwa w najlepsze. Nie tak dawno Netflix zaserwował abonentom nowe gry w ramach subskrybcji. Portfolio zasiliła między innymi gra logiczna, utrzymana w niezwykle malowniczej estetyce – This is a True Story, a także krwawa, FPS-owa strzelanka, na pierwszy rzut oka przypominająca survivalowy Days Gone, czyli Into The Dead 2: Unleashed. W dalszym ciągu czekamy również na cyfrową wersję gry karcianej Eksplodujące Kotki.

Oczywiście podchodząc do tematu gier netfliksowych należy traktować je jako dodatek. Netflix to przede wszystkim różnorakie filmy i seriale, a wśród nich takie które angażują widza i takie, po których często zadajemy pytanie: „może to już czas na rezygnację z subskrybcji?” Bardzo możliwe, że do grona serwisów, oferujących gry mobilne dołączy także TikTok, który jak donosi amerykański serwis, rozpoczął już beta-testy takiego rozwiązania w Wietnamie.

Nie bez przyczyny TikTok upatrzył sobie właśnie ten azjatycki kraj. Dużą role odgrywają tutaj aspekty demograficzne, a mówiąc precyzyjniej – średnia wieku jego obywateli. Korzystając z bazy danych Populationof, w Wietnamie jest to przedział wiekowy między 34 a 36 lat. Dodatkowo ponad połowa mieszkańców ma mniej niż 35 lat, a więc idealnie wpisuje się w tiktokowe targety. Dla porównania, w Polsce wskaźnik ten oscyluje w granicach od 41 do 43 roku życia.

Nie jest też tak, że TikTok bezmyślnie odgapił od Netfliksa dział gier, nie wprowadzając niczego od siebie. Wszystko wskazuje na to, że dzięki zastosowaniu języka programowania HTML5, deweloper umożliwi korzystanie z gier międzyplatformowo, to znaczy zarówno w formie mobilnej, jak i desktopowej. W przeciwieństwie do amerykańskiego giganta, gdzie gry są dostępne jedynie w systemie Android oraz iOS.

Dodatkowe funkcje na netfliksowej platformie wprowadziły pewną świeżość, co może w przyszłości znaleźć odzwierciedlenie w raportach, dotyczących między innymi liczby subskrybentów serwisu (a te, jak się okazało były ostatnio bardzo słabe). Idąc tym tokiem rozumowania, TikTok również nie powinien stracić na takich rozwiązaniach. Wręcz przeciwnie. W ten sposób może jeszcze bardziej absorbować uwagę użytkowników, zwłaszcza tych najmłodszych. Na dzień dzisiejszy nie są znane szczegóły odnośnie do daty wprowadzenia nowych funkcji do aplikacji.