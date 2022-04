Netflix tworzy grę i serial animowany dla wielbicieli kotów. I karcianek

Przed nami pierwszy sezon animowanego serialu Eksplodujące Kotki, przygotowywanego przez Netflix. Apetyt zaostrza fakt, iż poza animacją otrzymamy również możliwość zagrania w grę mobilną o tym samym tytule!

Nikogo dziś nie dziwi fakt, że na Netfliksie poza filmami wychodzącymi od czołowych, światowych producentów pojawiają się również pozycje sygnowane „Netflix Originals”. Tym razem serwis wziął na tapet nominowaną w ramach Golden Geek Awards w 2015 roku w kategorii „Best Party Board Game” grę Eksplodujące Kotki.

Jest to o tyle imponujące, że po raz pierwszy w historii Netflix decyduje się na realizację jednocześnie serialu i gry mobilnej opartej na tej samej pozycji. Leanne Loombe, kierowniczka jednego z netfliksowych działów nie kryje entuzjazmu mówiąc, że w tym przypadku priorytetem jest dostarczenie wielowymiarowej rozrywki użytkownikowi. Stąd taki ruch filmowego dystrybutora.

Dla tych z Was, którzy nie obcowali w przeszłości z grą Eksplodujące Kotki, załączam opis, który jest widoczny na pudełku. Być może zachęci to Was do próby „okiełznania” wybuchowych czworonogów.

Gra karciana dla ludzi, którzy kochają koty i wybuchy

i lasery

i czasem kozy.

Zaczęło się na Kickstarterze

W 2015 roku troje mężczyzn w składzie: Matthew Inman, Elan Lee i Shane Small, wpadło na pomysł stworzenia angażującej gry karcianej. Postanowili więc utworzyć zbiórkę w ramach kampanii crowdfundingowej, stawiając sobie jednocześnie za cel zebranie kwoty 10 tysięcy dolarów. Efekt? Piorunujący.

Pomysłodawcom udało się uzbierać ponad 8 milionów dolarów, a sama koncepcja spotkała się z niesamowicie ciepłym odbiorem ze strony internautów. Tym samym, po dziś dzień jest to najczęściej wspierana kampania na tej platformie. Polską wersję w 2017 roku dostarczyło przedsiębiorstwu Rebel, dzięki któremu w grę można grać bez ograniczeń wiekowych.

Oczywiście mówimy tu o podstawowej wersji. Prawdziwą furorę robią dodatki, których również w polskiej wersji językowej na rynku znajdziemy sporo. Jednym z ciekawszych jest niewątpliwie wersja „18+”, zawierająca nieco bardziej pikantne rysunki uzupełnione sprośnymi opisami.

To już dawno przestały być tylko „filmy”

Czując oddech konkurencji na plecach, platformy z udostępnianiem wideo na życzenie muszą mieć się na baczności. Każdy kolejny dzień może przynieść innowacje, które skłonią użytkownika do zmiany decyzji dotyczącej, któremu serwisowi VOD powierzyć subskrypcję okresową.

Netflix zdaje się bardzo dobrze zdawać z tego sprawę i gdzie tylko może, angażuje odbiorcę, umożliwiając mu wpływ, w jakim kierunku pójdą bohaterowie fabularni. Flagowym przykładem takiego zjawiska, w kontekście platformy z „N” w logo jest oczywiście jeden z odcinków fantastyczno-naukowego serialu Black Mirror: Bandersnatch.

Eksplodujące Kotki – kiedy premiera?

Pomimo rosnącej ekscytacji związanej z Kotkami, na premierę niestety przyjdzie nam trochę poczekać. Źródła podają, że premiera serialu zaplanowana jest na 2023 rok. Pozostając w militarnym żargonie – należy w tej chwili uzbroić się w cierpliwość.

Poniżej przygotowałem dla Was kilka zdjęć obrazujących jak barwna jest ta karcianka.

Za kilkanaście miesięcy poznamy odpowiedź na pytanie czy Eksplodujące Kotki – Netflix Originals to będzie prawdziwa bomba czy też niewypał.