TikTok dołącza do Instagrama i również testuje płatne subskrypcje

Kilka miesięcy temu wspominaliśmy o tym, że Instagram planuje wprowadzenie modelu subskrypcyjnego dla swojej platformy. Okazało się, że konkurencja również jest tym zainteresowania. Najnowsze informacje mówią o tym, że TikTok testuje płatne subskrypcje.

TikTok i Instagram – kółko wzajemnej inspiracji

Kiedy w listopadzie pisaliśmy o tym, że Instagram planuje wdrożyć płatności do swojej platformy, nie wiedzieliśmy kiedy to nastąpi. Okazuje się, że testowanie płatnych subskrypcji rozpoczęło się na Instagramie przed kilkoma dniami. Teraz z kolei dowiadujemy się, że TikTok podąży podobną drogą.

Jak zauważa Engadget, TikTok również rozpoczął już testy nowej usługi. Ma ona pozwolić na tworzenie ekskluzywnych treści tylko dla subskrybujących, czyli de facto wspierających po części twórcę i samego zainteresowanego.

Serwis zauważa jednak, że testy są mocno ograniczone, więc szansa na natrafienie na tę funkcję jest niezwykle mała. Niewykluczone, że są to próby funkcyjne, a nie badanie zainteresowania. Sam TikTok – póki co – nie podaje żadnych rozbudowanych szczegółów na ten temat. Rzecznik firmy pokusił się tylko o krótki komentarz:

Zawsze myślimy o nowych sposobach wnoszenia wartości do naszej społeczności i wzbogacenia doświadczeń związanych z TikTokiem.

Zresztą, nie są to słowa rzucane na wiatr. TikTok to przecież najchętniej odwiedzana strona w 2021 roku, a to zobowiązuje. O tym, że firma faktycznie nie spoczywa na laurach i ciągle się rozwija, pisaliśmy niejednokrotnie. Ostatnio przecież informowaliśmy, że filmiki zyskają wyższą rozdzielczość, a po cichu zadebiutowało narzędzie do transmisji na żywo.

Patrząc na to, że różne inne serwisy działają, i to nadzwyczaj dobrze, w oparciu o płatne subskrypcje, nikogo nie powinno dziwić, że również i tytułowa platforma jest zainteresowana podobnym rozwiązaniem. Póki znajdują się chętni na to, aby płacić za oglądanie treści tworzonych przez innych, dopóty serwisy będą żerować na ich portfelach – to się po prostu opłaca.

Z drugiej strony jest to również przyciąganie do siebie kolejnych influencerów, którzy stanowią prawdziwą wartość dla każdej platformy. To dzięki konkretnym ludziom, użytkownicy wracają w takie lub inne miejsce. Płatne subskrypcje pozwolą zatem nieco docenić influencerów, którzy przecież nie bez powodu są związani z konkretną platformą. Warto przypomnieć, że w 2020 roku TikTok postanowił przeznaczyć 200 milionów dolarów na rzecz „gwiazd internetu”.

Na chwilę obecną nie wiemy kiedy i czy w ogóle płatne subskrypcje zawitają do TikToka na stałe. Patrząc jednak na to, jak wygląda obecny świat mediów społecznościowych, wprowadzenie płatności zdaje się być nieuniknione.