Uber pozwoli przejechać się wyjątkowymi samochodami. I to bezpłatnie

Uber ogłosił świetną akcję, którą powinni docenić pasjonaci motoryzacji. Będzie można z niej skorzystać już niebawem i to bez płacenia.

Noc Muzeów wraz z Uberem

W najbliższy weekend, z 16 na 17 maja 2026 roku, odbędzie się Noc Muzeów w wielu lokalizacjach w Polsce. Z kolei na Warszawiaków, oprócz możliwości zwiedzenia świetnych obiektów, będzie czekała dodatkowa atrakcja przygotowana przez Ubera.

Otóż przez całą noc po ulicach Warszawy będą kursować motoryzacyjne ikony minionych dekad. Zainteresowani będą mogli wsiąść do legendarnej czarnej Wołgi z roku 1972, która kiedyś wzbudzała postrach w dziecięcej wyobraźni. Dostępna będzie też reprezentacyjna Czajka z roku 1978, którą w czasach bloku wschodniego wożono dygnitarzy i najważniejszych gości państwowych. Ewentualnie będzie można skorzystać z przejażdżki Warszawą M20 z roku 1957 – pierwszym seryjnie produkowanym samochodem powojennej Polski.

Co więcej, oprócz samej przejażdżki, pasażerowie doświadczą spotkania z historią motoryzacji. Za kierownicami zabytkowych aut zasiądą pasjonaci, dla których to nie jest zwykły środek transportu, ale prawdziwa historia. Kierowcy opowiedzą, skąd wzięła się ich miłość do starych blach, a także gdzie te auta można spotkać na co dzień. Podejrzewam, że podzielą się też ciekawostkami, które trudno znaleźć na Wikipedii i w pozostałych zakamarkach internetu.

Przejażdżki będą bezpłatne

Warto jeszcze wiedzieć, że przebieg specjalnie przygotowanej trasy obejmie trzy (prawdopodobnie) najchętniej odwiedzane miejsca – Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Zamek Królewski. W pobliżu każdej z tych lokalizacji stanie oznakowany przystanek, który będzie punktem startowym dla wyjątkowej podróży po mieście.

Usługa nie wymaga żadnej rezerwacji i formalności. Wystarczy podejść do wspomnianego przystanku przy jednym z trzech muzeów i zgłosić się do koordynatora wydarzenia. Uber zaznacza, że przejażdżki będą całkowicie bezpłatne, a liczba miejsc będzie ograniczona. W tym przypadku zasada jest prosta – kto pierwszy, ten lepszy.

To może być świetna przygoda. Szczególnie przed nadchodzącą, nudną przyszłością – Uber już testuje taksówki bez kierowcy w Europie. Wypada jeszcze wspomnieć, że w tym roku Uber został oficjalnym partnerem Portu Lotniczego Wrocław.