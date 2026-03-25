Będzie jeszcze więcej reklam na TikToku

W samej Europie z TikToka korzysta ponad 200 milion osób. To ogromna baza, którą można wykorzystać, aby zwiększyć przychody. Platforma ogłosiła, że przygotowała nowe formaty reklam dla firm zainteresowanych promowaniem swoich produktów i usług.

Na TikToku pojawią się nowe formaty reklam

Nie bez powodu mówi się, że „reklama jest dźwignią handlu”. W tym tygodniu zrobiło się głośno o nowym formacie reklam na Polsacie podczas emisji filmu Oppenheimer, który zaskoczył widzów, ponieważ wcześniej takich reklam w tej stacji nie było.

Telewizję zazwyczaj sobie "scrolluję"; gdybym miał oglądać 4h Oppenheimera na Polsacie z takimi atrakcjami, chyba bym ześwirował. pic.twitter.com/Bj622u2Mzk — Marcin Kosman (@Kosowsky_) March 23, 2026

Użytkownicy TikToka również muszą przygotować się na nowe formaty reklam, które platforma zapowiedziała podczas tegorocznego wydarzenia IAB NewFronts. Pierwszy z nich to Logo Takeover, który określany jest mianem „formatu premium”, ponieważ pojawia się zaraz po uruchomieniu aplikacji na smartfonie i polega na zastąpieniu logo serwisu logiem reklamodawcy.

Z Logo Takeover skorzystało już Warner Bros. do promocji filmu Supergirl. TikTok podaje, że dzięki temu formatowi udało się zwiększyć „dwucyfrowo” świadomość marki i intencji zakupowych. Dana Nussbaum, Co-Head of Global Motion Picture Marketing w Warner Bros., zasugerowała, że to nie ostatnia taka współpraca.

Kolejny z nowych formatów reklamowych to Prime time, który pozwala wyświetlać reklamy w określonych momentach, na przykład podczas dużych wydarzeń, transmisji na żywo albo okresów wzmożonej aktywności użytkowników. Dzięki niemu można wyświetlić jednej osobie do trzech reklam jednej firmy w ciągu kwadransa.

Ponadto TikTok udostępni reklamodawcom format TopReach, który pozwoli zwiększyć dzienny zasięg kampanii dzięki połączeniu TopView i TopFeed w jednym zakupie mediowym. TopView to pierwsza reklama widoczna po otwarciu aplikacji, podczas gdy TopFeed pojawia się jako pierwszy materiał reklamowy w sekcji „Dla Ciebie”.

TikTokowi grozi wysoka kara

Nowe formaty reklamowe powinny zapewnić większej przychody, a dodatkowe pieniądze mogą się przydać, gdyż nad TikTokiem wisi widmo wysokiej kary od Komisji Europejskiej, która zarzuca platformie, że w niewystarczający sposób zadbała o to, aby użytkownicy nie uzależniali się od niej.