Te słuchawki w pełni zasługują na „Pro” w nazwie

Słuchawki Vivo TWS 5 Pro to kawał porządnie wyposażonego sprzętu. Choć wyglądają niepozornie, mają do zaoferowania naprawdę sporo. Wydaje się, że nie zawiodą – ani pod względem jakości dźwięku, ani w kontekście funkcjonalności.

Vivo TWS 5 Pro to naprawdę wypasione słuchawki

Słuchawki Vivo TWS 5 Pro zostały wyposażone w podwójne przetworniki mające zapewniać lepszy balans i lepszą spójność pomiędzy tonami niskimi, średnimi i wysokimi. Obsługują bardzo szerokie pasmo przenoszenia: od 16 do 60000 Hz. Do tego dochodzi opracowany we współpracy z Cirrus Logic przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) klasy Hi-Fi cechujący się zakresem dynamiki 113 dB i poziomem zniekształceń harmonicznych poniżej 0,0013%.

Dodajmy jeszcze, że połączenie ze źródłem dźwięku odbywa się za pośrednictwem technologii Bluetooth 5.4 i efekt jest taki, że słuchawki umożliwiają natywne odtwarzanie dźwięku w jakości 96 kHz/24 bity oraz obsługują takie kodeki jak LDAC czy LC3.

Vivo TWS 5 Pro (fot. Vivo)

Producent zwraca również uwagę na obecność czterech mikrofonów odpowiedzialnych za działanie systemu redukcji szumów (ANC). Jego skuteczność wynosi aż 60 dB, co oznacza, że nawet w bardzo głośnym otoczeniu nic nie powinno zakłócać komfortowego słuchania muzyki czy prowadzenia rozmów. W tym drugim zastosowaniu do akcji wkracza też mikrofon z technologią eliminacji szumów wiatru.

Jeśli chodzi o czas pracy, sięga on 6 godzin z włączonym ANC i 11 godzin z wyłączonym, a wraz z etui ładującym da się wyciągnąć nawet 50 godzin. Nie są to imponujące wartości, ale jak najbardziej w porządku. Szczególnie że wystarczy 5-minutowe doładowanie, by uzyskać kolejne 2 godziny działania.

Warto jeszcze wspomnieć o możliwości sparowania z trzema urządzeniami naraz, opóźnieniach na poziomie 42 ms, trybie podbijania ludzkiego głosu, wirtualnym dźwięku przestrzennym, 10-pasmowym korektorze graficznym, obsłudze za pomocą gestów i konstrukcji cechującej pyło- i wodoodpornością w klasie IP54. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna (Quiet Realm Black) i biała (Original Sound White).

Vivo TWS 5 Pro (fot. Vivo)

Ile kosztują słuchawki Vivo TWS 5 Pro?

Prezentacja słuchawek odbyła się w ramach premiery składanego smartfona Vivo X Fold 6. Sklepowy debiut w Chinach odbędzie się 1 lipca 2026 roku, ale już teraz przyjmowane są zamówienia. Cena wynosi 999 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~555 złotych. To, czy model Vivo TWS 5 Pro pojawi się także w Polsce, pozostaje jednak niewiadomą.