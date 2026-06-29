Te słuchawki w pełni zasługują na „Pro” w nazwie

Słuchawki Vivo TWS 5 Pro to kawał porządnie wyposażonego sprzętu. Choć wyglądają niepozornie, mają do zaoferowania naprawdę sporo. Wydaje się, że nie zawiodą – ani pod względem jakości dźwięku, ani w kontekście funkcjonalności.
Vivo TWS 5 Pro to naprawdę wypasione słuchawki
Słuchawki Vivo TWS 5 Pro zostały wyposażone w podwójne przetworniki mające zapewniać lepszy balans i lepszą spójność pomiędzy tonami niskimi, średnimi i wysokimi. Obsługują bardzo szerokie pasmo przenoszenia: od 16 do 60000 Hz. Do tego dochodzi opracowany we współpracy z Cirrus Logic przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) klasy Hi-Fi cechujący się zakresem dynamiki 113 dB i poziomem zniekształceń harmonicznych poniżej 0,0013%.
Dodajmy jeszcze, że połączenie ze źródłem dźwięku odbywa się za pośrednictwem technologii Bluetooth 5.4 i efekt jest taki, że słuchawki umożliwiają natywne odtwarzanie dźwięku w jakości 96 kHz/24 bity oraz obsługują takie kodeki jak LDAC czy LC3.
Producent zwraca również uwagę na obecność czterech mikrofonów odpowiedzialnych za działanie systemu redukcji szumów (ANC). Jego skuteczność wynosi aż 60 dB, co oznacza, że nawet w bardzo głośnym otoczeniu nic nie powinno zakłócać komfortowego słuchania muzyki czy prowadzenia rozmów. W tym drugim zastosowaniu do akcji wkracza też mikrofon z technologią eliminacji szumów wiatru.
Jeśli chodzi o czas pracy, sięga on 6 godzin z włączonym ANC i 11 godzin z wyłączonym, a wraz z etui ładującym da się wyciągnąć nawet 50 godzin. Nie są to imponujące wartości, ale jak najbardziej w porządku. Szczególnie że wystarczy 5-minutowe doładowanie, by uzyskać kolejne 2 godziny działania.
Warto jeszcze wspomnieć o możliwości sparowania z trzema urządzeniami naraz, opóźnieniach na poziomie 42 ms, trybie podbijania ludzkiego głosu, wirtualnym dźwięku przestrzennym, 10-pasmowym korektorze graficznym, obsłudze za pomocą gestów i konstrukcji cechującej pyło- i wodoodpornością w klasie IP54. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna (Quiet Realm Black) i biała (Original Sound White).
Ile kosztują słuchawki Vivo TWS 5 Pro?
Prezentacja słuchawek odbyła się w ramach premiery składanego smartfona Vivo X Fold 6. Sklepowy debiut w Chinach odbędzie się 1 lipca 2026 roku, ale już teraz przyjmowane są zamówienia. Cena wynosi 999 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~555 złotych. To, czy model Vivo TWS 5 Pro pojawi się także w Polsce, pozostaje jednak niewiadomą.