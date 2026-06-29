Poczta Polska ostrzega, że już od 1 lipca 2026 roku może ruszyć fala oszustw. Przestępcy mogą masowo podszywać się pod firmy kurierskie w związku z wejściem w życie nowych przepisów w całej Unii Europejskiej.

Poczta Polska ostrzega: od 1 lipca może ruszyć nowa fala oszustw. Powodem nowe przepisy

Poczta Polska wystosowała bardzo ważny komunikat, którego nie powinien zignorować nikt, kto ma z zwyczaju robić zakupy na chińskich platformach (w tym AliExpress, Temu i Shein) oraz innych sklepach, które wysyłają zamówienia spoza Unii Europejskiej.

Już 1 lipca 2026 roku wchodzą bowiem w życie nowe przepisy, na mocy których trzeba będzie zapłacić cło od każdej przesyłki spoza Unii Europejskiej. Poczta Polska słusznie zwraca uwagę, że przestępcy mogą wykorzystać to jako okazję do oszukania mieszkańców Polski, podszywając się pod firmy kurierskie i operatorów pocztowych.

Jest wysoce prawdopodobne, że przestępcy znów będą masowo wysyłali fałszywe wiadomości zawierające komunikaty o rzekomej konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty (celnej) do przesyłki. Sam schemat nie jest nowy, ponieważ oszuści wykorzystują go (niestety z powodzeniem) od dawna, ale możliwe, że liczne apele i akcje informacyjne sprawiły, iż coraz mniej osób daje się w ten sposób oszukać.

Poczta Polska apeluje, aby w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości przede wszystkim zachować spokój i nie klikać w żadne linki, a także nie podawać żadnych danych osobowych ani finansowych (tj. numeru karty płatniczej czy danych do logowania do banku).

Sama Poczta Polska nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do płatności za przesyłki. W razie wątpliwości należy skontaktować się z infolinią lub za pośrednictwem innego, oficjalnego kanału.

W jaki sposób pobierane będzie cło od każdej paczki spoza UE (w tym z Chin) od 1 lipca 2026 roku?

PKS International Cargo S.A. podaje, że po wejściu nowych przepisów kupujący może zauważyć wyższą cenę już podczas składania zamówienia lub zostać poproszony o uregulowanie należności przed doręczeniem przesyłki. Taka sytuacja może zatem się zdarzyć, dlatego tym bardziej trzeba zachować czujność w przypadku otrzymania wiadomości z informacją o konieczności zapłacenia cła i weryfikować nadawcę.

Polsat News informuje jednak, że chińskie platformy znalazły już sposób na obejście nowych przepisów, przenosząc towar do magazynów w Unii Europejskiej (płacąc cło w momencie importu i tym samym zdejmując z klienta obowiązek jego uiszczenia), w tym w Polsce, lub stawiając na lokalnych sprzedawców (firmy z Polski mogą sprzedawać na AliExpress od 2024 roku), gdyż wysyłane z terenu UE produkty mają być zwolnione z opłaty celnej.