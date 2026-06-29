dziewczyna ze smartfonem w ręce, obok logo Orange
fot. Andrea Piacquadio | Pexels
GSM

Zanim wybierzesz Orange, zajrzyj tutaj. Nowa mapa zasięgu już działa

Mateusz Budzeń·
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GSM
Zanim wybierzesz Orange, zajrzyj tutaj. Nowa mapa zasięgu już działa

Zastanawiasz się nad przejściem do Orange? Nowa mapa zasięgu powinna rozwiać Twoje wątpliwości. Pomarańczowy operator przygotował jeszcze świetną promocję dla użytkowników Orange Flex, a także zmianę, która ucieszy odwiedzających Polsat Plus Arena Gdynia.

Nowa mapa zasięgu sieci i internetu Orange

Operator może oferować świetną usługę, ale jak nie zostanie spełniony jeden podstawowy warunek, to będzie ona pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Oczywiście chodzi o zasięg sieci i internetu. W związku z tym, nowość ogłoszona przez Orange jak najbardziej cieszy.

Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange, poinformował o wdrożeniu nowej, ulepszonej mapy dostępności usług światłowodowych oraz zasięgu poszczególnych technologii mobilnych.

Jeśli więc zastanawiasz się, czy w Twojej okolicy dostępny jest światłowód Orange lub sieć 5G, wystarczy uruchomić nową mapę. Znajdziesz ją pod tym linkiem.

Orange nowa mapa zasięgu
źródło: Wojciech Jabczyński | LinkedIn

Lato bez limitu w Orange Flex

Niedawno mogliśmy przeczytać o nowych pakietach roamingowych w Orange Flex. Tymczasem pojawiła się świetna promocja dla tych, którzy potrzebują naprawdę sporo mobilnego internetu.

Przez dwa miesiące użytkownicy Orange Flex mogą korzystać z internetu UNLMTD za 0 złotych. W celu aktywacji bezpłatnego pakietu na lipiec wystarczy wejść do aplikacji, nacisnąć na kafelek Lato bez limitu i powinien pojawić kod promocyjny. Kolejny kod pojawi się w sierpniu.

Ponadto pomarańczowy operator uruchomił dodatkowy bonus dla przenoszących numer z innych sieci. Teraz na start nowi klienci dostają 3 miesiące dowolnego planu za 0 złotych oraz 10 GB ekstra do wykorzystania w UE przez 30 dni. Podczas przenoszenia numeru należy wpisać w aplikacji kod SUPERFLEX.

Orange Flex bez limitu lato 2026
Orange Flex bez limitu lato 2026
Orange Flex bez limitu lato 2026
screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Polsat Plus Gdynia Arena z lepszym zasięgiem

Orange, na zlecenie Gdyńskiego Centrum Sportu, poprawiło zasięg sieci komórkowej wewnątrz obiektu. W tym celu wdrożono system antenowy DAS (ang. Distributed Antenna System) oparty o 10 anten serwisowych zamontowanych nad parkietem. Zapewniają one pokrycie całej widowni.

Należy podkreślić, że rozwiązanie stworzono w modelu multi-operator, a więc ma charakter „wspólnej bazy”, do której mogą się wpiąć inni operatorzy. Trzy z czterech największych firm telekomunikacyjnych już wykonały podłączenie, więc ich klienci też mogą korzystać z sieci bez żadnych ograniczeń.

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