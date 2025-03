Te nowości w Threads z pewnością spodobają się użytkownikom

Korzystacie z Twittera/X Marka Zuckerberga? Jeśli tak, to te nowości w Threads powinny Wam się spodobać. Sprawią one, że przeglądanie serwisu społecznościowego stanie się przyjemniejsze.

Nowy sposób personalizacji profilu Threads

W lipcu 2023 roku odbyła się premiera Threads, czyli nowego serwisu społecznościowego, który w założeniach ma być odpowiedzią na Twittera/X. Następnie, w grudniu tego samego roku, Threads zadebiutował w Polsce.

Niektórzy zakładali, że będzie to silny rywal dla firmy Muska, a nawet wygra pojedynek o względy internautów. Cóż, niekoniecznie wszystkie te oczekiwania się spełniły, ale nie można odmówić Threads bycia interesującym miejscem w internecie. Co więcej, to miejsce jest sukcesywnie usprawniane poprzez wdrażane aktualizacje.

W ramach najnowszej aktualizacji wprowadzane są nowe funkcje związane z tematami. Obecnie w fazie testowej, ale najpewniej z czasem doczekamy się wersji dostępnej dla wszystkich zainteresowanych. Z wykorzystaniem tematów można dodatkowo spersonalizować swój profil. Otóż użytkownik może wybrać do dziesięciu tematów, które będą wyświetlane w jego biografii, aby w ten sposób pokazać innym swoje zainteresowania.

Tematy można również dodawać do postów – teraz pojawiają się wskazówki sugerujące popularne tematy i te powiązane z wcześniej udostępnionymi wpisami. Dodatkowo przeprojektowany został tag aktualnych tematów w kanale Dla Ciebie, co z kolei ma usprawnić odkrywanie nowych i interesujących treści.

Threads otrzymał nowe opcje zarządzania postami

Funkcja kontroli cytowania, która została wprowadzona w listopadzie 2024 roku, doczekała się rozbudowania. Użytkownicy Threads mogą zezwolić na cytowanie postów tylko osobom, które ich obserwują. Te same ustawienia można zastosować w przypadku odpowiedzi do postu, a więc komentarz będą mogły napisać tylko osoby, które śledzą autora.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że użytkownicy zyskują dostęp do opcji personalizowania kolejności swoich kanałów – na przykład niestandardowy kanał można ustawić jako ten domyślny.

Zaktualizowano również odtwarzacz multimediów. Zmiany mają sprawić, że oglądanie filmów będzie wygodniejsze, chociażby za sprawą przypiętego paska postępu. W związku z tym, że nowości dodawane są stopniowo, to niektórzy muszą trochę poczekać.