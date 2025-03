Tablet to taki laptop, tylko fajniejszy i wygodniejszy. Zwłaszcza ten konkretny

Artykuł sponsorowany

Dosłownie za każdym razem, gdy w moje ręce do testów wpada jakiś tablet, jestem pod wrażeniem tego, jak dużo jest w stanie to niepozorne urządzenie dla mnie zrobić i w jak dużym stopniu potrafi zastąpić laptopa, będąc przy tym dużo wygodniejszym narzędziem pracy czy rozrywki. Dokładnie tak jest w przypadku Huawei MatePad Pro 13.2”. Już śpieszę z wyjaśnieniem dlaczego tak uważam.

Multimedia to istotna zaleta tabletów. Jedna z wielu

Wiele osób wciąż mylnie uważa, że tablet to urządzenie, które ma służyć wyłącznie jako coś w rodzaju przedłużenia smartfona i to właśnie jego zastępować podczas przeglądania sieci, portali społecznościowych czy oglądania kolejnych odcinków seriali. I, jasne, nie da się ukryć, że tablety świetnie sprawdzają się w takich zadaniach, konsumpcja treści multimedialnych na ich większym ekranie jest znacznie wygodniejsza. Co też istotne – pozwalają nam one poniekąd odciążyć smartfon i drenowanie jego baterii, sięgając po tablet zamiast telefon.

No dobrze, ale przecież szeroko rozumiane przeglądanie internetu to tylko kropla w morzu zastosowań tabletów. Dzięki temu, że producenci coraz częściej decydują się na implementację obsługi aktywnych rysików, ilość możliwych scenariuszy wykorzystania robi się jeszcze większa.

Patrząc na przykładzie tabletu Huawei MatePad Pro 13.2”, za sprawą rysika M-Pencil 3 daje on nam możliwość pisania odręcznych notatek, co może okazać się świetnym rozwiązaniem np. na studiach, ale pozwala także rysować. A z racji, że M-Pencil 3 zapewnia wysoką precyzję prowadzenia linii i rozpoznaje aż 10000 poziomów nacisku, to w połączeniu z preinstalowaną aplikacją GoPaint, MatePad Pro 13.2” śmiało posłuży również do znacznie bardziej zaawansowanego, profesjonalnego tworzenia rysunków i grafik.

Skoro – gwoli wstępu – pomówiliśmy już o zastosowaniach bardziej typowych dla tabletów, a raczej takich, które po prostu najbardziej się z nimi kojarzą, przejdźmy teraz do jeszcze bardziej praktycznych zastosowań.

Tablet to taki laptop, tylko fajniejszy i wygodniejszy

Z biegiem czasu korzystanie z zewnętrznych, fizycznych klawiatur, w połączeniu z tabletami stało się bardziej powszechne, zaś sami producenci zaczęli stawiać większy nacisk na tego typu akcesoria. W efekcie, tablet to już nie tylko sprzęt multimedialny – w ogromnej większości scenariuszy z powodzeniem może służyć za pełnowymiarowy laptop. W ogromnej mierze właśnie dzięki klawiaturze.

W przypadku omawianego Huawei MatePad Pro 13.2” w zestawie znajdziemy klawiaturę Smart Magnetic Keyboard, będącą akcesorium dwa w jednym – pełni równocześnie rolę etui z podstawką. Z racji, że klawiatura łączy się z tabletem bezprzewodowo, za sprawą technologii NearLink, nie musi być do niego na stałe przypięta. Dzięki temu możemy używać jej także odczepionej od tabletu. To przydatne rozwiązanie, z którego – przyznaję – sam bardzo często korzystałem kładąc klawiaturę na kolanach, a tablet pozostawiając na biurku albo na łóżku obok.

A to nie koniec zalet tej klawiatury. Za sprawą pełnowymiarowych klawiszy z niskim, ale odczuwalnym skokiem, pisanie długich tekstów na niej jest niezwykle komfortowe, zaś duży gładzik z obsługą gestów, zapewnia świetny ślizg, wygodną nawigację po systemie i aplikacjach.

I, to właśnie dzięki temu, że klawiatura Smart Magnetic Keyboard zapewnia tak świetną wygodę podczas użytkowania oraz jest integralną częścią zestawu sprzedażowego, Huawei MatePad Pro 13.2” stanowi doskonały zamiennik laptopa. Ba, jest od niego nawet wygodniejszy! Wszakże nie dość, że jest jeszcze smuklejszy i lżejszy, to jeszcze w każdej chwili możemy odłączyć klawiaturę i w ten sposób przeskoczyć z formy laptopowej do klasycznej, tabletowej.

Gdy już jednak zaczynamy korzystać z niego tak, jak z laptopa, niemalże nie ma rzeczy, której nie bylibyśmy w stanie na nim zrobić. Napisanie długiego tekstu czy wypracowania, stworzenie rozbudowanej prezentacji, praca na arkuszu kalkulacyjnym, odpowiadanie na maile – każde zadanie, które do tej pory mogłoby wymagać od nas sięgnięcia po laptopa, możemy jeszcze szybciej i wygodniej wykonać właśnie na tablecie Huawei MatePad Pro 13.2”. Przy okazji, żeby rozwiać wątpliwości – tak, na tablecie bezproblemowo działają biurowe aplikacje Microsoftu.

Żeby nie być gołosłownym, niech doskonałym potwierdzeniem laptopowej funkcjonalności MatePada Pro 13.2” będzie fakt, że przez cały czas, gdy go testowałem, w zdecydowanej większości zadań bez trudu zastępował mi komputer i dawał przy tym znacznie większe poczucie wygody użytkowania. Powiem więcej, niejeden tekst, który mogliście przeczytać na łamach Tabletowo, powstał właśnie na nim. To najlepszy dowód na to, że w pracy biurowej spisuje się wprost fantastycznie. A jego waga, wynosząca ok. 580 g, ten komfort dodatkowo podnosi.

Huawei MatePad Pro 13.2” to świetny kompan codzienności

Na tym wszystkim jeszcze nie koniec zalet tabletu Huawei MatePad Pro 13.2”. W moim odczuciu, jego największym atutem jest ekran. Nie dość, że jest to panel OLED o wysokiej rozdzielczości 2.8K i częstotliwości odświeżania 144 Hz, zapewniający żywą kolorystykę oraz głębokie czernie, to jeszcze pokrywa go moja ulubiona, matowa powłoka PaperMatte. Względem standardowych, błyszczących ekranów, niemal do zera eliminuje ona odbicia światła i zapewnia przy tym znacznie lepsze kąty widzenia. To wszystko sprawia, że korzystanie z MatePada Pro 13.2” wznosi się na jeszcze wyższy poziom komfortu.

Poza wyświetlaczem, świetne wrażenia podczas, na przykład, oglądania filmów i słuchania muzyki, oferuje także aż sześć głośników, a za sprawą dużego akumulatora o pojemności 10100 mAh jest on w stanie działać przez długie godziny z dala od ładowarki. Zaś gdy już trzeba uzupełnić energię, Huawei MatePad Pro 13.2” może pochwalić się wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 100 W, pozwalającego naładować tablet do pełna w ciągu zaledwie nieco ponad godziny.

Na zakończenie nie mogę też nie wspomnieć o premierowej ofercie na tablet Huawei MatePad Pro 13.2”. Jeszcze do 6 kwietnia kupicie go bowiem w promocyjnej cenie 4299 złotych, podczas gdy ta regularna wynosi 4999 złotych. Mówimy więc o obniżce wynoszącej aż 700 złotych. Jak już wcześniej wspomniałem, w tej cenie, możecie też liczyć na obecność klawiatury Smart Magnetic Keyboard w zestawie, a w prezencie (gratis lub za 1 zł) otrzymacie rysik M-Pencil 3, a więc akcesoriów, za które u innych producentów trzeba zapłacić łącznie około tysiąca złotych.

Jakby tego było mało, kupując tablet w sklepie huawei.pl zyskacie także w prezencie roczną subskrypcję pakietu Microsoft 365 Family. Ponadto, oficjalny sklep Huawei daje możliwość skorzystania z oferty na 20 rat RRSO 0% i darmowej dostawy, a zapisując się do newslettera, otrzymacie dodatkowe 50 złotych rabatu.

Materiał powstał przy współpracy z Huawei CBG Polska