Acer pokazał nowe Chromebooki. Jeden z nich „ultraprzenośny”

Nowe Chromebooki, zaprezentowane przez Acera, zapowiadają się obiecująco. W założeniach mają trafić do szerokiego grona potencjalnych użytkowników, zarówno do tych, którzy potrzebują wydajności, jak i osób stawiających na mobilność.

Acer pochwalił się nowymi Chromebookami

Tajwański producent nie odpoczywa w tym roku. Poznaliśmy już chociażby dwa smartfony z rodziny Acerone Liquid, a także odbyła się już premiera laptopów Acer Predator Helios Neo 16 AI i Predator Helios Neo 18 AI. Teraz z kolei poznaliśmy nowe Chromebooki.

Firma wskazuje, że wśród zalet są funkcje AI, które – co chyba nikogo nie zaskoczy – korzystają z rozwiązań opracowanych przez Google. Wśród nich mamy pomoc przy pisaniu, magiczną gumkę czy tłumacza na żywo. Do tego dochodzi pakiet Google One AI Premium, który można dostać przy zakupie nowego urządzenia.

Do bardziej wymagających użytkowników skierowana jest seria Acer Chromebook Plus. Składa się ona m.in. z modelu Chromebook Plus 514 z 14-calowym wyświetlaczem i procesorem Intel Core 3 N355, który w bogatszym, ale wciąż 14-calowym modelu, jest zastąpiony układem Core 7. Natomiast Chromebook Plus 516 – jak sugeruje już jego nazwa – wyposażony jest w 16-calowy ekran. Sercem tego laptopa w topowej wersji jest procesor Intel Core 7.

Wypada wspomnieć, że każde z urządzeń występuje również w wariancie Enterprise, który został zaprojektowany z myślą o niezawodności w środowisku biznesowym. Dodatkowym atutem tych urządzeń są certyfikaty TCO 10.0 i EPEAT Gold.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-6H/CB514-6HT) Acer Chromebook Plus 514 (CB514-5H/ CB514-5HT) Acer Chromebook Plus 516 (CB516-1H / CB516-1HT) Ekran: 14 cali IPS, opcjonalny wyświetlacz dotykowy, WUXGA (1920 x 1200), proporcje 16:10, jasność 300 nitów 14 cali IPS, opcjonalny wyświetlacz dotykowy, WUXGA (1920 x 1200), proporcje 16:10, jasność 300 nitów 16 cali IPS, opcjonalny wyświetlacz dotykowy, WUXGA (1920 x 1200), proporcje 16:10, jasność 350 nitów, Procesor: Intel Core 3 N355 W topowej wersji Intel Core 7 W topowej wersji Intel Core 7 Grafika: Intel Iris Xe Intel Iris Xe Intel Iris Xe RAM: Do 16 GB Do 16 GB Do 16 GB Dysk: Do 512 GB Do 512 GB Do 512 GB Kamera: Full HD Full HD lub QHD Full HD Złącza: Dwa porty USB Type-C 3.2 Gen 2 (obsługujące DisplayPort i ładowanie przez USB), dwa porty USB Type-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 z HDCP, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Dwa porty USB Type-C 3.2 Gen 2 (obsługujące DisplayPort i ładowanie przez USB), dwa porty USB Type-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 z HDCP, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Dwa porty USB Type-C 3.2 Gen 2 (obsługujące DisplayPort i ładowanie przez USB), dwa porty USB Type-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 z HDCP, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Akumulator: 53 Wh, szybkie ładowanie, do 17 godzin przeglądania Internetu, 13 godzin odtwarzania wideo 53 Wh, szybkie ładowanie, do 17 godzin przeglądania Internetu, 13 godzin odtwarzania wideo 53 Wh, szybkie ładowanie, do 15,5 godziny przeglądania Internetu, 12,5 godziny odtwarzania wideo Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Wymiary i waga: 315 x 227,6 x 18,5 mm, 1,4 kg 316,4 x 226,5 x 18,35 mm, 1,55 kg 358,9 x 253,1 x 19,25 mm, 1,7 kg

Acer Chromebook Tab 311 – ultraprzenośny sprzęt z Chrome OS

Kolejna nowość, czyli Acer Chromebook Tab 311, to sprzęt dla tych, którym zależy na mobilności. Owszem, możemy z niego korzystać jak z tabletu, ale opcjonalna klawiatura pozwala na komfort tworzenia treści na poziomie zbliżonym do laptopa.

Chromebook Tab 311 to 10,95-calowy, dotykowy ekran z obsługą rysika USI 2.0. We wnętrzu obudowy znalazł się procesor MediaTek Kompanio 520, któremu towarzyszy do 8 GB RAM i do 128 GB na dane użytkownika (z opcją rozbudowy do 2 TB za pomocą karty pamięci). Z tyłu obudowy znajduje się aparat 5 Mpx, a z przodu producent postawił na kamerę 2 Mpix.

Akumulator o pojemności 8000 mAh ma zapewnić do 10 godzin pracy. Na pokładzie znalazło się jeszcze miejsce dla modemu 4G LTE, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6. To wszystko zamknięte jest w obudowie o wymiarach 267,2 x 173,88 x 9,05 mm, a waga to 610 gramów. Konstrukcja jest zgodna ze standardem MIL-STD 810H.

Cena i dostępność

Na nowe Chromebooki musimy trochę poczekać. Otóż kwestia dostępności i cen przedstawia się następująco:

Acer Chromebook Tab 311 – w regionie EMEA dostępny w lipcu w cenie od 329 euro,

Acer Chromebook Plus 514 Intel Core 3 N355 – w regionie EMEA dostępny w czerwcu w cenie od 479 euro,

Acer Chromebook Plus 514 z procesorem Intel Core 7, kamerą internetową QHD, Wi-Fi 7 i podświetlaną klawiaturą – w regionie EMEA dostępny w czerwcu w cenie od 579 euro,

Acer Chromebook Plus 516 – w regionie EMEA dostępny w maju w cenie od 499 euro,

Acer Chromebook Plus Enterprise 514 z procesorem Intel Core 3 N355 i podświetlaną klawiaturą – w regionie EMEA dostępny w czerwcu w cenie od 679 euro,

Acer Chromebook Plus Enterprise 514 z procesorem Intel Core 7, kamerą internetową QHD i czytnikiem linii papilarnych – w regionie EMEA dostępny w czerwcu w cenie od 729 euro.

Warto dodać, że na klientów, którzy zdecydują się na zakup nowych urządzeń Acera, czekać będą bonusy: