Threads oficjalnie w Polsce! Mark Zuckerberg kopiuje Twittera i gra na nosie Muskowi

Threads pod wieloma względami przypomina Twittera, z tą różnicą, że nowy serwis należy nie do Elona Muska, a Marka Zuckerberga. Utworzone tam konto łączy się z tym, które mamy na Instagramie.

Threads w Polsce

Spodziewaliśmy się tego. Threads, czyli „zuckerbergowy Twitter” został oficjalnie wdrożony do wielu krajów europejskich. O radosnym wydarzeniu poinformował sam Mark Zuckerberg, w poście na nowym serwisie społecznościowym.

Z Threads dało się już korzystać wcześniej, ale wymagało to od użytkownika szeregu zabiegów, w tym odpowiedniego ustawienia VPN lub stworzenie nowego Apple ID. Teraz nic takiego nie jest konieczne, bo strona threads.net wyświetla się poprawnie na każdej przeglądarce.

Jak na razie, nie byłem w stanie pobrać Threads z Google Play. Sklep zwraca komunikat: „Ta aplikacja nie jest dostępna dla żadnego Twojego urządzenia” lub „Produkt jest niedostępny w Twoim kraju”.

Z drugiej strony, inni redaktorzy nie mieli żadnego problemu z zalogowaniem się do serwisu. W sklepie App Store oficjalna aplikacja jest dostępna i normalnie się instaluje.

Możesz przeglądać Threads bez konta na Instagramie

Dlaczego Europejczycy musieli czekać na Threads tak długo? Opóźnienie wynikało najwyraźniej z unijnej ustawy o rynkach cyfrowych, która ma wejść w życie w 2024 roku. Meta musiała upewnić się, że korzystanie z serwisu nie będzie wymagało tworzenia konta. Większość treści z publicznych profili (nieoznaczonych jako prywatne), jest widoczna bez logowania. Żeby jednak korzystać z Threads jako zalogowany użytkownik, potrzebne będzie podanie loginu i hasła do Instagrama.

Threads pod wieloma względami mocno przypomina Twittera (czy tam X, jak woli nazywać swoją platformę Elon Musk). Jest możliwość wyświetlania i udostępniania publicznych konwersacji. Da się też też publikować wątki, odpowiadać innym i obserwować profile, które nas interesują. Wątki i odpowiedzi mogą zawierać krótki tekst, linki, zdjęcia, filmy lub ich dowolne połączenie.

Inne osoby mogą obserwować dany profil i sprawdzać opublikowane wątki i odpowiedzi w swoich Aktualnościach. Grono osób, które mogą zobaczyć posty użytkownika, zależy od ustawień prywatności profilu prywatnego i innych ustawień. Ludzie mogą odpowiadać na posty, aby zabrać głos w dyskusji lub polubić, udostępnić, zacytować lub ponownie opublikować udostępniane treści treści. Oczywiście jakiekolwiek interakcje mogą podjąć tylko zalogowani użytkownicy.

Trzeba tylko pamiętać, że w Internecie nic nie ginie: opublikowany post oznaczony jako widoczny dla wszystkich, można swobodnie umieszczać na innych stronach internetowych, tak jak my wkleiliśmy wyżej publikację Marka Zuckerberga.

Więcej informacji znajdziemy na polskojęzycznej stronie pomocy technicznej Instagrama, dotyczącej Threads.

Nowe rozdanie na rynku social media

Uruchamiając nową usługę dla setek milionów ludzi zamieszkujących Europę, Meta próbuje wyrwać Twitterowi część użytkowników i – co tu dużo mówić – plan ten ma szansę się sprawdzić. Na platformie „X” jest coraz więcej niezrozumiałych zmian, a Threads wydaje się być powiewem świeżości, nawet jeśli bije w nim instagramowe serce.

Nadchodzące dni będą na pewno ogromną szansą dla „social-media-ninja”. Tyle profili jest do utworzenia, tyle firm do obsłużenia, tyle wątków do napisania!