Cudze chwalicie, swego nie znacie. Wiedzieliście, że to polskie technologie?

Na terenie Polski powstaje mnóstwo znanych na całym świecie wynalazków i technologii. Czy wiesz które z nich pochodzą z kraju nad Wisłą?

Wynalazki z Polski pobijają świat

Polska od lat jest liderem wzrostu gospodarczego na terenie Europy. Szacuje się, że w 2025 roku tempo wzrostu naszego PKB wyniesie 3,5%, czyli więcej niż w strefie euro oraz jest wyższe niż globalne (2,9%). To jednak tylko liczby – a gdzie namacalne dowody? Wielu z nas nie ma pojęcia, które technologie zostały opracowane przez Polaków i stworzone na terenie naszego kraju. Jeśli wydaje Ci się, że polscy naukowcy, inżynierowie, badacze i specjaliści nie wynaleźli niczego nowoczesnego – jesteś w ogromnym błędzie.

Fundacja Włączeni Plus stworzyła kampanię „We did it in Poland”, której celem jest przeciwdziałanie szkodliwym dla naszego kraju stereotypom, a także wzbudzanie zainteresowania europejskich partnerów czy inwestorów, co jest szczególnie istotne podczas trwającej Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Przyjrzymy się więc tym technologiom, których korzenie znalazły się w Polsce.

Jednym z doskonałych przykładów rodzimej technologii jest platforma Booksy, czyli popularny marketplace z branży beauty. Ze spotu można dowiedzieć się m.in., że Polska jest także największym producentem okien i drzwi, tworzymy pociągi Pesa Dart, ultraszybkie ładowarki do samochodów elektrycznych, a polscy studenci opracowali innowacyjny łazik planetarny.

Ponadto w naszym kraju tworzone są systemy do analizy wody, drony specjalizujące się w analizie gleby, pomagając zwiększać plony. To właśnie u nas opracowano także bioniczną trzustkę, Genomtec (platforma do diagnostyki genetycznej) czy silnik Lutus AI,. Co jeszcze pochodzi z naszego kraju?

(źródło: We Did It In Poland)

Blik też pochodzi z Polski – wiedzieliście?

Jest jednak technologia, z której korzystamy zdecydowanie częściej i wielu z nas naprawdę nie wie, że jej korzenie pochodzą z Polski – mowa tutaj o Bliku. Ten system płatności jest niezwykle lubiany w naszym kraju. W 2024 roku użytkownicy za jego pośrednictwem zrealizowali 2,4 miliarda transakcji płatniczych o łącznej wartości sięgającej 347,3 miliardów złotych.

Co więcej, zgodnie z szacunkami zeszłorocznego raportu „10 lat Bliknęło”, działalność Blika wspierała tworzenie 42 miliardów złotych wartości dodanej, co odpowiada 1,2% PKB.

System płatności mobilnych Blik buduje również swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Póki co zadebiutował na Słowacji, a firma planuje również wdrożyć go do Rumunii, gdzie operator już uzyskał autoryzację narodowego banku.