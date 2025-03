Huawei Pura 80 Pro nie będzie bał się ciemności

Prezentacja flagowych smartfonów Huawei na 2025 rok dopiero przed nami. Dotrzymanie tajemnicy o specyfikacji przed informatorami to jednak karkołomne zadanie. Możecie się o tym przekonać, czytając nowe informacje o Huawei Pura 80 Pro.

Specyfikacja Huawei Pura 80 Pro wyciekła

Komu tym razem udało się poznać parametry techniczne „środkowego” flagowca z Chin? To nie kto inny, jak Digital Chat Station – profil z Weibo, który nieraz dostarczał trafnych, zakulisowych informacji o urządzeniach mobilnych. Czego według DCS możemy się spodziewać po Huawei Pura 80 Pro?

Najbardziej widoczna zmiana ma kryć się z przodu urządzenia. Smartfon otrzyma 6,78-calowy wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości 1.5K, który ma zostać schowany za taflą szkła 2.5D. Bylibyśmy zatem świadkami odejścia od zakrzywionych krawędzi, jakie charakteryzowały poprzednie generacje. Biorąc pod uwagę zbliżony design braci, podobnych zmian możemy spodziewać się w modelach Pura 80 i Pura 80 Ultra.

Nieco mniej widoczną na pierwszy rzut oka, ale znaczącą zmianą, ma być natomiast sekcja z aparatami. Huawei Pura 70 Pro oferuje główny obiektyw z sensorem 50 Mpix, „oczko” ultraszerokokątne 12,5 Mpix oraz teleobiektyw 48 Mpix. Tymczasem Pura 80 Pro będzie przypominał nieco Oppo Find X8 – otrzyma bowiem trzy obiektywy z matrycami o rozdzielczości 50 Mpix. Najwięcej wiemy o głównym aparacie, który ma korzystać z 1-calowego sensora Sony IMX989.

Nie wiadomo, jaki kąt widzenia zaoferuje ultraszerokokątny obiektyw ani jakiego przybliżenia mamy spodziewać się po teleobiektywie. Digital Chat Station sugeruje za to obecność spersonalizowanego filtra kolorów RYYB przy każdym sensorze, co ma zwiększyć ilość wpadającego światła o 40% – w takim przypadku Pura 80 Pro niestraszne będzie robienie zdjęć nocą. Smartfon ma pracować pod kontrolą HarmonyOS Next.

Kiedy premiera nowych flagowców Huawei z serii Pura 80?

DCS przewiduje, że chiński producent nie zamierza zmieniać harmonogramu premier, do jakiego przyzwyczaiły nas poprzednie generacje serii P/Pura. Prezentacji nowych modeli możemy zatem spodziewać się w drugim kwartale 2025 roku. Warto mieć jednak na uwadze, że podane przez informatora dane techniczne powiązane są z inżynieryjnym prototypem, więc mogą wystąpić różnice w finalnej wersji urządzenia.

Jeżeli interesuje Was, co ciekawego dzieje się ostatnio u Huawei, to podpowiem, że 20 marca zaprezentowano model Huawei Pura X – składany smartfon z ekranem o nietypowych proporcjach. Na polski rynek trafiła też opaska Huawei Band 10 oraz słuchawki Huawei FreeArc, wyróżniające się otwartą konstrukcja.