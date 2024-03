Tesla niebawem podniesie ceny. Dotyczy to też Polski

Nic nie może wiecznie trwać – śpiewała kiedyś Anna Jantar. Pasuje do planów, które ogłosiła Tesla. Firma Elona Muska, po licznych obniżkach, tym razem zapowiedziała, że podniesie ceny swojego popularnego modelu.

Tesla zapowiada podwyżkę cen

Zauważyliście, że ostatnio na naszych drogach pojawiło się sporo Tesli? Owszem, to nadal nie jest najchętniej wybierana marka w Polsce, ale łatwo jest spotkać Model 3 lub Model Y. Nie powinno to jednak dziwić, bowiem po ostatnich obniżkach możemy mówić, że Tesla jest zdecydowanie atrakcyjnie wyceniona, czego niestety nie powiemy o wielu innych BEV-ach.

Obecnie podstawowy Model 3, który według danych producenta zapewnia do 513 km zasięgu WLTP, a także przyspieszenie w 6,1 sekundy od 0 do 100 km/h, dostępny jest za 205990 złotych. Owszem, to nie jest ogólnie mała kwota, ale naprawdę przyjemna, gdy spojrzymy na ceny innych elektryków, a także samochodów spalinowych o podobnych parametrach. Z kolei Model Y, który też cieszy się sporym zainteresowaniem, startuje od 194990 złotych – tutaj mamy do 455 km zasięgu WLTP i sprint do 100 km/h w czasie 6,9 sekundy.

Niestety, wkrótce Model Y będzie droższy. Tesla zapowiedziała, że w wielu krajach Europy jego cena zostanie podniesiona o około 2000 euro (równowartość około 8600 złotych). Jak już wspomniałem, podwyżki będą dotyczyć również Polski. Należy oczekiwać, że u nas cena wzrośnie o około 8500-9000 złotych. Oznacza to, że podstawowa wersja będzie startować od około 203490-203990 złotych.

Po podwyżkach nadal prawdziwe będzie stwierdzenie, że Model Y jest atrakcyjnie wyceniony. Warto mieć na uwadze, że nowy cennik zostanie wprowadzony w najbliższy piątek, 22 marca 2024 roku. Obecnie nic nie wiadomo na temat ewentualnych podwyżek innych samochodów Tesli.

Tesli mamy już ponad 10 tys.

Jak wynika z danych opublikowanych przez IBRM Samar, w Polsce zarejestrowanych jest już ponad 10 tys. Tesli, co jest wynikiem całkiem niezłym. Daleko nam jeszcze do statystyk krajów zachodnich, ale należy pamiętać, że u nas elektromobilność dopiero zaczyna nabierać rozpędu.

(źródło: IBRM Samar)

Największą popularnością cieszy się Model 3, którego jest dokładnie 4697 sztuk. Za nim znajduje się Model Y z wynikiem 3568 egzemplarzy. Następnie mamy Model S, którego liczba rejestracji wynosi 1330 sztuk, a czwarta pozycja należy do Modelu X z wynikiem 491 egzemplarzy. Co ciekawe, w Polsce zarejestrowanych jest 5 sztuk modelu Roadster, który został zaprezentowany w 2007 roku i jest pierwszym autem Tesli. Z kolei w przypadku 37 samochodów mamy opis „brak danych”.