Tesla to dowód, że naprawdę chcemy kupować elektryki. Dotyczy to też Polski

Elon Musk ma powody do świętowania. Tesla zakończyła 2023 rok z bardzo dobrymi wynikami. Co ciekawe, w Polsce samochody Muska również cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Tesla w 2023 roku

Amerykański producent prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnych samochodów elektrycznych opublikował wyniki za czwarty kwartał 2023 roku, jak i również za cały miniony rok. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak wypadła firma pod względem produkcji i dostaw BEV-ów.

Tesla w czwartym kwartale 2023 roku wyprodukowała 494989 samochodów i dostarczyła 484507 sztuk. Jeśli ktoś śledzi rynek elektryków, to nie będzie zaskoczony informacją, że znaczną większość stanowiły dwa modele producenta – Model 3 i Model Y. To właśnie one są najchętniej wybierane przez klientów i pod względem sprzedaży mają znaczącą przewagę nad Modelem S i X.

Model 3 i Y w czwartym kwartale wykręciły następujące wyniki: produkcja na poziomie 476777 sztuk i dostawy wynoszące 461538 sztuk. Natomiast pozostałe samochody Tesli to odpowiednio: 18212 i 22969 sztuk.

Ciekawostka: Tesla według wstępnych danych za 2023 rok wyprzedziła m.in. Alfę Romeo czy Mini. Pod uwagę brane są też samochody spalinowe! (fot. IBRM Samar)

Jeśli chodzi o cały 2023 rok, to dostawy wyniosły 1,81 mln egzemplarzy, co oznacza wzrost na poziomie 38% rok do roku. Natomiast produkcja to 1,85 mln samochodów, czyli wzrost o 35% rok do roku. Trzeba przyznać, że wyniki są imponujące i nieosiągalne dla wielu innych producentów. Tesla Model 3 i Y w 2023 roku łącznie wykręciły następujące wyniki: produkcja na poziomie 1775159 sztuk i dostawy wynoszące 1739707 sztuk. Natomiast pozostałe samochody Tesli to odpowiednio: 70826 i 68874 sztuk.

Co więcej, przyszłość Tesli zapowiada się całkiem obiecująco. Producent w tym roku pokazał odświeżony Model 3, który w wielu kluczowych obszarach jest lepszy od poprzednika. W planach jest odświeżenie bardzo popularnego Modelu Y oraz wprowadzenie nowej, taniej Tesli, które może okazać się jeszcze większym hitem niż Model 3 i Y.

Tesla z wysokimi wzrostami w Polsce

IBRM Samar pod koniec grudnia 2023 roku opublikował wstępne podsumowanie rynku. Z przedstawionych danych dowiemy się, że liczba rejestracji osobowych aut elektrycznych powinna wynieść około 17 tys. sztuk w całym 2023 roku. Natomiast pierwsze miejsce należy do Tesli, która do końca listopada znalazła 4205 nabywców. Najchętniej ze wszystkich BEV-ów wybierany jest Model Y (2214 sztuk na koniec listopada).

Warto jeszcze wspomnieć, że następne miejsca, jeśli chodzi o popularność poszczególnych marek, to: Volkswagen (1487 sztuk), Kia (1311 sztuk) i Audi (1176 sztuk).