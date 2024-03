Smartfon nubia Redmagic 9 Pro już w Polsce. To idealna cegła do grania

Po kilku miesiącach od oficjalnej premiery do Polski trafił największy konkurent ASUS ROG Phone 8. Smartfon nubia Redmagic 9 Pro, bo to o nim mowa, to sprzęt idealny dla osób, które uwielbiają gamingowy styl, a nienawidzą wysp.

Perfekcyjna cegła

Jeżeli uważaliście do tej pory, że Samsung Galaxy S24 Ultra to najbardziej „kwadratowy” model w stawce, to musicie zrewidować swoje poglądy. Choć rogi nubia Redmagic 9 Pro są trochę bardziej zaokrąglone, to plecy smartfona są niemal idealne płaskie – producentowi udało się schować obiektywy pod jedną, dużą taflą szkła.

Redmagic 9 Pro (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Poniżej aparatów znajduje się wentylator, który nie tylko działa, ale też wygląda – wokół łopatek znalazło się bowiem podświetlenie RGB. Gamingowy rodowód potwierdzają również specjalne, programowalne przyciski na aluminiowej ramce urządzenia oraz guzik do aktywowania trybu gry.

W kwestii specyfikacji technicznej Redmagic 9 Pro nie stosuje żadnych półśrodków – wewnątrz pracuje flagowy układ mobilny Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Dodatkowo system chłodzenia ICE 13 umożliwia pracę SoC w optymalnej temperaturze przy dużym obciążeniu. W zależności od wersji możemy otrzymać 12 GB RAM-u LPDDR5X i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0 lub 16 GB + 512 GB. Na wyposażeniu urządzenia znajduje się Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, port podczerwieni i GPS. Telefon oferuje także gniazdo USB-C 3.2 Gen 2 ze wsparciem technologii DisplayPort.

Na froncie smartfona zamontowano 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2490 x 1116 pikseli), maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności maksymalnej sięgającej 1600 nitów. Nie zabrakło również głośników stereo i kamerki do selfie 16 Mpix schowanej pod wyświetlaczem. Z tyłu natomiast znalazło się miejsce na trzy obiektywy: główny połączono z matrycą 50 Mpix, a ultraszerokokątny robi zdjęcia w 50 Mpix. Jest jeszcze niewielki aparat makro 2 Mpix.

(Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Całość kontroluje Android 14 z nakładką Redmagic OS 9, a za czas pracy odpowiada akumulator o pojemności 6500 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy do 80 W. Smartfon mierzy 163,98 x 76,35 x 8,9 mm i waży 229 gramów.

6 Ocena

Smartfon dla zamożnego gracza

Nubia Redmagic 9 Pro jest już dostępny w Media Expert, x-kom oraz na oficjalnej stronie producenta. Sugerowana cena za wersję 12+256 GB to 4499 złotych, opcja 16+512 GB kosztuje natomiast 5599 złotych. W ramach promocji na start do 31 marca za mocniejszy wariant zapłacicie 400 złotych mniej, a za słabszy – 300 złotych mniej.

A jeśli chcecie wiedzieć czy Redmagic 9 Pro to smartfon dla Was, koniecznie przeczytajcie recenzję Maćka. Dzięki temu poznacie wszystkie zalety i wady tego urządzenia.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!