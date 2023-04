Tesla ponownie obniża ceny w Polsce. Za porównywalne auto spalinowe zapłacimy więcej

Jak zachęcić do kupna samochodu elektrycznego? Tesla, firma prowadzona przez Elona Muska, znalazła na to świetny sposób – obniżenie cen. Nikt nie powinien więc być zaskoczony coraz częstszym widokiem Tesli na polskich drogach.

Tesla znów obniża ceny

Podczas gdy konkurencja coraz częściej decyduje się na podniesienie cen swoich samochodów, Tesla wprowadza kolejne obniżki. Dopiero co mogliśmy usłyszeć o niższych cenach Modelu 3 i Modelu Y, a firma Muska ponownie zdecydowała się zmniejszyć ceny. Jeśli byłbym teraz na miejscu innych producentów, to poczynania Tesli oglądałbym najpewniej zlany potem, martwiąc się o pozycję coraz silniejszego rywala.

Warto zaznaczyć, że rywala, który coraz pewniej czuje się także na polskim rynku. Według danych opublikowanych przez Samar, Tesla Model 3 w marcu 2023 roku była drugim najchętniej wybieranym nowym autem marki premium w Polsce. Model 3 wyprzedził m.in. BMW serii 3, Audi A4 czy Mercedesa GLC. Tylko Volvo XC60, które od wielu miesięcy pozostaje na szczycie listy, nie dało się pokonać Tesli.

Możemy więc jak najbardziej założyć, że kolejna obniżka cen, w momencie coraz droższych aut innych graczy, sprawi, że Tesla stanie się jeszcze częstym widokiem na polskich drogach. W dużych miastach trudno już nie spotkać Modelu 3 lub Y na drodze lub parkingu. Cóż, cena robi swoje. Do tego dochodzi jeszcze zestaw nowoczesnych technologii na pokładzie, a także bardzo dobre osiągi.

Porównywalne auto spalinowe będzie droższe

Przejdźmy wreszcie do nowych cen, które przedstawiają się następująco:

Model 3 (wersja podstawowa) – 205990 złotych (wcześniej 219990 złotych),

Model 3 Long Range – 240990 złotych (wcześniej 254990 złotych),

Model 3 Performance – 259990 złotych (wcześniej 284990 złotych).

Natomiast w przypadku Modelu Y zapłacimy:

Model Y (wersja podstawowa) – 224990 złotych (wcześniej 229990 złotych),

Model Y Long Range – 259990 złotych (wcześniej 259990 złotych, cena bez zmian),

Model Y Performance – 281990 złotych (wcześniej 299990 złotych).

Dla porównania, podstawowy Volkswagen ID.3 to wydatek 199390 złotych, a BMW i4 zaczyna się od 259000 złotych. Wyraźnie widać, że Tesla idzie na wojnę cenową i obecnie ma za sobą kilka wygranych bitew.

Co więcej, Model 3 i Y wypadają często zauważalnie korzystniej od porównywalnych aut spalinowych. Weźmy pod uwagę bazowy Model 3 w cenie 205990 złotych i porównajmy go do konkurencyjnego BMW 330i. Bawarski, spalinowy model to wydatek minimum 227500 złotych, ale jak doliczyć wyposażenie dodatkowe, aby nie mieć totalnej podstawy, to wyjdzie minimum 250-260 tys. złotych.

Oczywiście auto spalinowe wciąż zapewni lepszy zasięg na jednym baku, a BMW najpewniej również lepszą jakość wykonania i lepsze wyciszenie wnętrza. Z drugiej strony, Tesla dla wielu osób będzie tańsza i wygodniejsza w codziennej eksploatacji.