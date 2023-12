Polacy polubili elektryki. Tesla Model 3 sprzedaje się coraz lepiej

Świetny stosunek oferowanych możliwości do ceny, przyjemny dla oka design, a także szereg innych zalet. Nic więc dziwnego, że Tesla Model 3 sprzedaje się naprawdę bardzo dobrze w Polsce.

Tesla Model 3 wykręciła wysoki wynik

Niedawno Tesla Model 3 doczekała się większego odświeżenia. Firma Elona Muska poprawiła wiele elementów, na które narzekali użytkownicy, a także wprowadziła przeprojektowane wzornictwo. Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić Modelu 3 po faceliftingu, ale biorąc pod uwagę moje doświadczenie ze starszą wersją, a także opinie znajomych mających styczność z polifitem, podejrzewam, że faktycznie dostaliśmy lepszy samochód.

Można stwierdzić, że Tesla Model 3 jest już kompletnym autem, które może konkurować z innymi, popularnymi graczami na rynku. Co więcej, w wybranych kategoriach jest nawet lepsza. Jeśli do tego doliczymy naprawdę atrakcyjną cenę, która startuje od 205,9 tys. złotych, to otrzymujemy przepis na wysoką sprzedaż.

Jak zauważył serwis elektrowoz.pl, powołując się na dane przedstawione przez IBRM Samar, Tesla Model 3 w listopadzie wykręciła naprawdę dobre wyniki w Polsce. Samochód zajął 5. miejsce na liście najczęściej rejestrowanych aut klasy premium w listopadzie 2023 roku z wynikiem 366 egzemplarzy. Udało mu się wyprzedzić takie hity sprzedażowe, jak chociażby Audi Q5 czy BMW serii 3.

(fot. IBRM Samar)

Wiem, że nazywanie Tesli marką premium wzbudza kontrowersje. Należy jednak zaznaczyć, że firma Muska wykonała w ciągu ostatnich lat spory postęp. Nowe egzemplarze Modelu 3 czy Y są często bardzo dobrze poskładane i niewykluczone, że szybciej spotkamy się ze skrzypiącymi elementami we wnętrzu niemieckich aut niż w Tesli.

Spory wzrost sprzedaży

Wypada jeszcze spojrzeć na popularność całych marek w listopadzie 2023 roku. Tesla, z wynikiem 555 samochodów, zajęła 6. pozycję. Wciąż widać sporą różnicę względem najpopularniejszego Audi czy drugiego BMW, ale firma wyprzedziła m.in. Porsche, Mini czy Alfę Romeo. Należy nastawić się, że w niedalekiej przyszłości Tesla może wskoczyć przed Volvo czy Lexusa.

Biorąc pod uwagę cały 2023 rok, z pominięciem oczywiście grudnia, to największym wzrostem procentowym wśród marek premium może pochwalić się Tesla, która sprzedała już 4205 samochodów, co oznacza wzrost o 287%. To zdecydowanie imponujący wynik.