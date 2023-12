Infinix oficjalnie zaprezentował serię HOT 40. Będzie bardzo tania

Infinix oficjalnie zaprezentował trzy nowe smartfony z serii HOT 40 – modele HOT 40i, HOT 40, HOT 40 Pro. Z pewnością przyciągną one wzrok klientów swoim designem, podobnym do wyglądu iPhone’a 15 Pro, a przekonają do zakupu bardzo przystępną ceną.

Specyfikacja Infinix HOT 40i, HOT 40 i HOT 40 Pro

Infinix HOT 40i wyposażono w wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 6,56 cala i rozdzielczości HD+ 1612×720 z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, procesor UNISOC T606 (12 nm), od 4 do 8 GB RAM LPDDR4, od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS (+ microSD do 1 TB) oraz aparat 50 Mpix (f/1.6) na tyle (+ AI CAM) i 32 Mpix (f/2.2) na przodzie.

Ponadto smartfon oferuje czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), radio FM, NFC, dual SIM (2x nano SIM), akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 18 W ładowania przez port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Infinix HOT 40i ma wymiary 163,59×75,59×8,3 mm i waży 190 gramów.

HOT 40i (źródło: Infinix)

Infinix HOT 40 ma natomiast 6,78-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, procesor MediaTek Helio G88 (12 nm) oraz 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu eMMC (w zależności od wersji) z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB, a także akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 33 W przez USB-C.

Smartfon odda też do dyspozycji swoich właścicieli aparat 50 Mpix (f/1.6) i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle (obok jest jeszcze AI CAM do pomiaru głębi) oraz 32 Mpix (f/2.2) na przodzie, a do tego jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x nano SIM), radio FM, moduł NFC, głośniki stereo z dźwiękiem DTS i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Infinix HOT 40 ma wymiary 168,61×76,61×8,25 mm i waży 196 gramów.

HOT 40 (źródło: Infinix)

Specyfikacja Infinix HOT 40 Pro prezentuje się natomiast następująco:

6,78-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60, 90 i 120 Hz,

procesor MediaTek Helio G99 (6 nm),

8 GB RAM LPDDR4X,

128/256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 (+ microSD do 1 TB),

trzy aparaty na tyle – 108 Mpix (f/1.75) + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + AI CAM (f/2.0),

aparat 32 Mpix (f/2.2) na przodzie,

czytnik linii papilarnych,

głośniki stereo z dźwiękiem DTS i Hi-Res Audio,

akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W (przez USB-C),

dual SIM (2x nano SIM),

radio FM,

NFC,

3,5 mm złącze słuchawkowe,

wymiary 168,6×76,6×8,25 mm,

waga 199 gramów.

HOT 40 Pro (źródło: Infinix)

Cena smartfonów z serii Infinix HOT 40 będzie naprawdę „hot”

Producent oficjalnie poinformował, że wszystkie nowe smartfony z serii HOT 40 będą kosztowały mniej niż 200 dolarów (~805 złotych). Firma nie podała natomiast informacji dot. ich dostępności na poszczególnych rynkach, ale spodziewamy się, że pojawią się również w Polsce.